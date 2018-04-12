Воронеж, 12 апреля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Сохранить памятник — макет корабля «Меркурий» на Воронежском водохранилище просит воронежская общественность мэра Вадима Кстенина. Обращение к главе города направил Общественный совет при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области. Вопрос, как говорится в обращении, обсуждался на общем собрании совета 21 марта, обращение опубликовано 12 апреля.

Павел Ищенко ИА REGNUM «Памятник является ценной воронежской достопримечательностью, напоминая о строительстве в нашем городе Азовского флота Петром Первым»

Речь идет о копии корабля «Меркурий» — трехматчевого баркалона, который в 1699 году в Керченском походе Петра Первого возглавлял флотилию кораблей. Сам фрегат был построен именно на воронежской верфи.

Макет был установлен еще в 1972 году на бетонной опоре ЛЭП после заполнения воронежского водохранилища. И хотя не имеет официального статуса памятника, является воронежской достопримечательностью.

«Памятник является ценной воронежской достопримечательностью, напоминая о строительстве в нашем городе Азовского флота Петром Первым, — говорится в обращении к Вадиму Кстенину. — К сожалению, бетонная опора подмывается течением, и крен памятника уже около 50%, что является близким к критическому значению».

При этом, напоминают авторы письма, еще в 2015 году Владимир Астанин, на тот момент вице-мэр по градостроительству, предлагал снять копию с постамента, поскольку конструкция сильно обветшала, и провести обследование памятника, чтобы решить, что с ним делать. Астанин тогда заявлял, что крен памятника достиг 47%, а сам макет — фактически разрушен.

Павел Ищенко ИА REGNUM Угол наклона памятника — близок к критическому

О том, что памятник нуждается в реконструкции, городские власти говорили и раньше — например, вопрос поднимался в 2006 году, но тогда деньги на необходимые работы найти не удалось.

«Общественный совет при УаиГ просит вернуться к рассмотрению этой задачи в ближайшее время и сделать все возможное для сохранению памятника».

Баркалон (парусно-гребное судно) «Меркурий» построил на воронежских верфях датский корабельный мастер, капитан Симон Питерсон. На воду судно было спущено в 1698 году, а в 1699 году участвовало в Керченском походе. В 1711 году «Меркурий» участвовал также в войне с Турцией.