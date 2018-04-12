Москва, 12 апреля, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Обеспечить комфортную среду обитания для 2,5 млн жителей российской Арктики призвали участники Красноярского экономического форума. Об этом идет речь в экспертной декларации «Комфортная Арктика», принятой по итогам круглого стола «Комфортная среда обитания человека в Арктике». Основные принципы и критерии такой политики эксперты предлагают зафиксировать в Экологическом стандарте работы и жизнедеятельности в Арктике. Документ задаст новые ориентиры градостроительной политики, создания городской среды, развития инфраструктуры и информационных технологий в российской Арктике.

Фото Андрей Левичев Ученые призвали создать Экологический стандарт жизнедеятельности в Арктике

По задумке авторов идеи, социальная, экономическая и экологическая политики в Арктике будут направлены на создание максимально комфортных условий для жизни и работы в регионе. Базой же для здоровой экологии и устойчивой социальной сферы будет служить стабильно развивающаяся экономика, рационально использующая природные и человеческие ресурсы.

Как утверждают эксперты, привилегированной точки зрения на то, как надо обращаться с природой, не существует — это результат компромисса и соблюдения баланса интересов. И эти интересы следует выстраивать вокруг человека и его потребностей. По мнению Михаила Гладышева, директора Экологического фонда Сибирского федерального университета, проректора СФУ, Россия не должна идти на поводу радикальных экоактивистов, призывающих ввести мораторий на развитие Арктики.

«Общество, экономика и экология должны составлять единое целое, которое гармонично поступательно развивается. Перекос в одно из направлений может повлечь за собой серьезные последствия. Например, экологические санкции могут привести к закрытию градообразующего предприятия, что, в свою очередь, вызовет социальный взрыв из-за потери рабочих мест», — считает учёный.

По словам Александра Водяника, помощника секретаря Общественной палаты РФ, эксперта программы «Комфортная среда», проектный офис развития Арктики «ПОРА», если уж территория освоена, то ее нужно сохранять и развивать.

«Потому что она создает возможность реализовывать будущие проекты. А они будут, так как Россия, и ее соседи активно осваивают Арктику. И мы никогда не знаем, когда нам какой участок территории потребуется. Нам нужны сильные города в Арктике, крупные большие развитие города, которые станут якорями для дальнейшего развития Арктики», — заявил эксперт.

Эксперты призвали органы власти, хозяйствующие субъекты, общественные организации принять участие в разработке Экологического стандарта жизнедеятельности в Арктике. Речь идет о создании свода принципов и критериев, на который будут ориентироваться власти, бизнес, общественные инициативы при планировании социальной, экономической и экологической политик в Арктической зоне.

Как пишут авторы документа, «призываем всех участников нового освоения Севера объединиться для формирования Экологического стандарта комфортной жизнедеятельности. Северная стратегия России XXI века будет успешной только в том случае, если будет удовлетворять чаяниям современного пионера: жителя арктического города, поселка или полярной станции».