Новосибирск, 12 апреля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Последние годы темпы жилищного строительства в Новосибирске были настолько высоки, что ни уличная сеть, ни социальные объекты не успевали за ними, а это привело к тому, что сегодня жители быстрорастущих районов испытывают неудобство из-за переполненного общественного транспорта или его отсуствия, нехватки мест в школах и детских садах, очередей в поликлиниках. Об этом шла речь сегодня, 12 апреля, во время рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на научно-производственное объединение «Элсиб» ПАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Андрей Травников ответил на вопросы сотрудников «Элсиба»

«Беда Затулинки и Кировского района Новосибирска в том, что совершенно нет транспортной развязки. Маршруты есть, автобусов нет. Просим оказать помощь. Ещё проблема в том, что посёлков много, а инфраструктура не развита. Совершенно нет поликлиник, школ, детских садов», — отметили сотрудники «Элсиба» во время встречи в главой региона.

Травников в ответ заявил, что эти проблемы ему хорошо знакомы, потому что он уже побывал в некоторых микрорайонах Новосибирска, где столкнулся с такими же жалобами.

«В том числе по «Матрёшкиному двору», не так давно я был в этом жилмассиве. Я вижу, что сегодня там самая острая проблема — это транспортная доступность. Нужно признать, что с тем состоянием улиц, которые там есть, город даже не может пустить автобус. Это одно из приоритетных направлений, которое нам нужно будет решать, — отметил Андрей Травников. — Я уже успел объехать несколько таких районов: «Чистая Слобода», «Родники», «Стрижи», «Матрёшкин двор», и везде проблема номер один — улицы. Поэтому вместе с городом при поддержке областного бюджета мы будем эту проблему решать».

Что касается других направлений — социальных объектов — то, по словам врио губернатора, «есть задачи, которые без стопроцентного финансирования из бюджета не решить». И, в первую очередь, это — школы.

«Я подтверждаю, что мы вашу школу тоже будем включать в федеральную программу, чтобы за счёт приоритетного финансирования построить быстрее. Это крупные поликлиники, это детские сады в микрорайонах, где потребность более высокая. Но в связи с тем, что ситуация настолько запущенная по новым районам, что только за счёт бюджетного финансирования мы быстро эту проблему решить не можем. Я своих коллег ориентирую в том числе на поиск нестандартных решений: привлечение бизнеса. Я не говорю, что мы всех подталкиваем к стопроцентным платным услугам. Но даже на примере детских садов — меня долго убеждали, что нельзя это реализовать как частный проект, что сложности с лицензированием, с подбором помещений. Я недавно приводил пример, мне бывший мэр Самары, а сегодня — врио губернатора Самарской области, рассказал как он за один год 3,5 тыс. мест в детских садах создал вместе с бизнесом. То же самое в отношении медицинского обслуживания», — считает Травников.

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Он напомнил, что в регионе сейчас идёт работа над реализацией проекта по строительству семи поликлиник, одна из которых должна появиться в Кировском районе Новосибирска. Но подчеркнул, что проект всё же не охватывает всю территорию.

«Нужно создать жителям возможность непосредственно в своём квартале получить хотя бы первичную помощь, анализы сдать, результаты диагностики, получить направления. Мы понимаем, что это опять же время. Поэтому, как бы меня не убеждали коллеги, я буду заставлять реализовывать программу амбулаторий и кабинетов врачей общих практик в местах, где люди живут — в микрорайонах», — уверил глава региона.

Он признался, что сегодня детских садов, а особенно мест для ясельного возраста в регионе, и, в частности, в областной столице, не хватает. И это несмотря на то, что в 2018 году стартовала федеральная программа по строительству детских садов, в том числе ясельных.

«В этом году на территории региона мы будем строить шесть таких детских садов. И мы понимаем, что этого не достаточно. И почему бы, например, не увеличить в том числе за счёт региональных средств сумму этой поддержки, для того, чтобы те мамы, которые не хотят своего ребенка в полтора года в детский сад отдавать и готовы ещё дома посидеть и повоспитывать его, их не поддержать за счёт средств бюджета», — сказал он.

Отметим, что сегодня, 2018 года глава Новосибирской области Андрей Травников посетил научно-производственное объединение «Элсиб» ПАО с рабочей поездкой. «Элсиб» — одно из ключевых промышленных предприятий региона, ведущий производитель крупного электротехнического оборудования в Сибири и на Дальнем Востоке. Около 25% произведённой на предприятии продукции идёт на экспорт в страны СНГ и Ближнего Востока, Китай, Индию.

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