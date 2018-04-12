Москва, 12 апреля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Закон об исполнении требования суда о блокировке порочащей информации в интернете Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля. Речь идет об удалении информации, распространяемой в интернете, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица.

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Если распространители такой информации не удалили ее в установленный судом срок, судебный пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к такой информации и передает его в Роскомнадзор.

Ведомство в течение суток заблокирует распространение в интернете информации, которую суд признал порочащей честь, достоинство и деловую репутацию граждан и компаний.