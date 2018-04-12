Москва, 12 апреля, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В России по данным на март 2018 года имеют сбережения 48% граждан, что значительно ниже аналогичного показателя 2017 года (57%), но превышает результаты кризисных 2015-го (31%) и 2016 годов (27%). Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При этом доля жителей России, хранящих свои сбережения в рублях, за год не изменилась и осталась на стабильно высоком уровне в 79%.

Количество граждан, которые не имеют сбережений, в среднем составляет 52%.

Значительно чаще такой ответ указывали граждане с низким доходом (67%), жители сельской местности (59%).

Рже всего в отсутствии сбережений признаются жители российских городов-полумиллионников (44%).

За год подросла доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в смешанном варианте — в рублях и в валюте (19%)

Число поклонников валютных накоплений за год сократилось более чем втрое и составило только 2% против 7% годом ранее.

Лучшими способами хранения сбережений, с точки зрения сохранности, жители России считают вклады в российских банках (31%). На втором месте — наличные рубли (30%), на третьем месте — наличная валюта (17%).

Также граждане 12% заявили о надежности вложения сбережений в изделия из драгметаллов и камней, 9% — в бизнес, 7% — в ценные бумаги и акции — 7%.

В надежности вкладов в иностранных банках несколько лет подряд уверены 4% российских гражданн.

Опрос проведен в марте 2018 года. В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 68% граждан России хранят накопления в национальной валюте, об этом свидетельствую данные социологического опроса. Отмечается, что условия для накопления сбережений становятся все более благоприятными.

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