Москва, 12 апреля, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Туристам из РФ не следует ехать отдыхать в страны Ближнего Востока, чтобы их жизнь не зависела от решений других людей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Иван Айвазовский. Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны. 1869

«Мы призываем всех туристов отказаться от поездок на Ближний Восток. Нечего делать ни в Израиле, ни в Иордании, ни в Египте, ни в Турции, ни в других странах. Ваша жизнь и здоровье сегодня зависят от одного человека, который сидит в Вашингтоне и не может в Твиттере понять: наносить удар по сирийским объектам или нет. Зачем вам такой отдых и такие риски? Отдыхайте в России», — заявил Дегтярев.

По его словам, сегодня внутри РФ готова вся инфраструктура для того, чтобы принять туристов. Так, отметил депутат, туристы, которые хотели поехать на Ближний Восток, могут отдыхать, например, в Дагестане.

«Езжайте в Дагестан — самая безопасная сегодня республика. Езжайте на Кубань, езжайте в Крым. У нас столько мест и столько санаториев, не надо ехать на Ближний Восток. Не надо подвергать свою жизнь опасности и зависеть от мнения одного человека в Вашингтоне. Зачем это делать еще и за свои деньги — непонятно», — призвал Дегтярев.