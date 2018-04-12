Анкара, 12 апреля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 34 человека, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 12 апреля Anadolu.

Victor Арест

Задержания начались после того, как главная прокуратура Измира выдала ордеры на арест 53 человек в рамках расследования о проникновении группы в силовые структуры государства.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена.

Лидером структуры является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в организации неудавшейся попытки государственного переворота, осуществленной в июле 2016 года.

Гюлен проживает в Соединенных Штатах, власти Турции требуют его экстрадиции, но Вашингтон пока не готов удовлетворить подобные требования.

Напомним, 15 июля 2016 года в Турции состоялся военный путч, в ходе подавления которого погибли 250 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Обвиненный в этом проповедник Гюлен осудил попытку переворота.