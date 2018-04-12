Москва, 12 апреля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Москве в автобусах начали устанавливать валидаторы нового образца. С помощью них можно будет оплатить проезд банковской картой, сообщается на портале мэра Москвы.

Банковская карта

Валидаторами нового образца (бесконтактная оплата проезда) оборудуют 50 пассажирских автобусов.

Расплатиться банковской картой и с помощью смартфона можно будет уже с 15 апреля. Новые валидаторы сначала появятся на трех автобусных маршрутах.

Такая система оплаты уже работает в Москве на двух трамвайных маршрутах.

Стоит отметить, что проезд в общественном транспорте при оплате банковской картой обойдется дешевле — в 40 рублей. Транспортная карта у водителя стоит на 15 рублей дороже — 55 рублей.

Чтобы можно было отличить автобусы и трамваи, в которых принимается безналичная оплата, при входе в транспорт пометили специальные стикеры.

Директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков уточнил, что до конца 2018 года новыми считывающими устройствами оснастят еще 2 тысячи транспортных средств, что сделает проезд более комфортным.

Напомним, оплату по безналичному расчету существует на турникетах 80 станций Московского метрополитена. Такой способ оплаты используют более 30% пассажиров метро.

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Как сообщало ИА REGNUM, оплату проезда на общественном транспорте в Москве с помощью банковской карты начали вводить осенью 2017 года.

Оплатить проезд в наземном транспорте столицы можно с помощью бесконтактных банковских карт и мобильных телефонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.

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