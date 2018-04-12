Благовещенск, 12 апреля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали жителя Амурской области, подозреваемого в незаконных изготовлении и сбыте фальшивой купюры достоинством 2000 рублей, сообщает 12 апреля пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Купюра 200 рублей

В феврале 2018 года в дежурную часть полиции по Ивановскому району области поступило сообщении о том, что на автозаправочной станции села Среднебелая обнаружена купюра с признаками подделки.

По предварительным данным, мужчина передал купюру в качестве оплаты за ГСМ. Подлинность банкноты вызвала сомнение у одного из сотрудников станции — от купюры на пальцах рук осталась краска.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Мужчина 1990 года рождения был доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что изготовил купюру в единственном экземпляре при помощи струйного принтера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

По данным Банка России, количество купюр, выпущенных фальшивомонетчиками в 2017 году, сократилось на 25%. По числу подделок в прошлом году «лидируют» купюры достоинством 5000 рублей — на них приходится около 60% от объема выявленных фальшивых денег.

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