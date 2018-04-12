Москва, 12 апреля, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Массового жилищного строительства на новых присоединенных к Москве территориях вдалеке от МКАД не должно быть. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передавало РИАМО.

Новостройка

«Нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Это мое принципиально мнение», — подчеркнул мэр.

По его словам, город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается.

Массовая застройка вдали от старых границ Москвы может привести к транспортным и экологическим проблемам, считает Собянин.

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Кроме того, низкие цены на жилье в удаленных территориях ТиНАО могут привести к массовому притоку населения из других регионов.

«В настоящее время стоимость и дефицит жилья сдерживают эти потоки», — отметил Собянин.

Стоит отметить, что стоимость одного квадратного метра в Новой Москве вдвое ниже, чем в старой.

Так, в старой Москве в среднем цена жилья составляет от 200 тыс. за 1 кв. метр. Тогда как в Троицком и Новомосковском округах Москвы 1 кв. метр стоит от 80 до 110 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно в строительство недвижимости и развитие инфраструктуры Новой Москвы инвестируется не менее 150 млрд рублей.

В ТиНАО планируется построить более 100 млн кв. метров недвижимости, причем на возведение объектов планируется привлекать частные инвестиции.

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