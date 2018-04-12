Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Критики из США составили список самых ожидаемых фильмов весны и лета 2018 года, он был опубликован 12 апреля на сайте издания «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинозал

27 апреля и 18 мая 2018 года на экраны выйдут два фильма Marvel — «Мстители: Война бесконечности» и «Дедпул 2», а 25 мая зрители смогут увидеть фильм про молодость Хана Соло «Соло. Звёздные войны: Истории».

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8 июня в США стартует прокат нестандартного фильма ужасов Ари Астера «Реинкарнация». В этот же день зрители смогу посмотреть картину «Восемь подруг Оушена».

Премьера продолжения долгожданного мультфильма «Суперсемейка» запланирована на 15 июня, а уже через неделю после этого события (22 июня 2018 года) зрители смогут посмотреть вторую часть «Мира юрского периода».

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Эксперты отметили еще один фильм киновселенной Marvel — «Человек-муравей и Оса», который выйдет в прокат 6 июля 2018 года. Кроме того, летом 2018 года пройдут премьеры картин Mamma Mia 2 (20 июля) и «Миссия невыполнима: Последствия» (27 июля).

Напомним, 12 апреля 2018 года в российский кинопрокат выходят боевик Брэда Пейтона «Рампейдж» и фильм ужасов Джона Красински «Тихое место». Последний фильм крайне успешно выступил в США в свои первые выходные проката.