Санкт-Петербург, 12 апреля, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Серия мероприятий в рамках межпарламентского сотрудничества государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружество независимых государств (СНГ) состоится 12−13 апреля в Санкт-Петербурге. На фоне резко осложнившейся международной обстановки будут обсуждаться вопросы безопасности, диалога различных культур и экологии.

МПА СНГ Таврический дворец

Межпарламентские саммиты утром 12 апреля в Таврическом дворце откроет заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В нем примут участие главы парламентов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, а также делегации парламентов-наблюдателей при ПА ОДКБ и партнерских организаций. Откроет заседание председатель ПА ОДКБ, спикер Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.

Как предполагается, парламентарии ОДКБ обсудят обстановку в зоне ответственности ОДКБ и совместные меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Будут подведены итоги участия делегации ПА ОДКБ в международном наблюдении за выборами президента России 18 марта 2018 года. Станет предметом обсуждения и участие делегации ПА ОДКБ в очередной летней сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в июле 2018 года в Берлине.

Также состоится разговор о приоритетах председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 году, о плане работы Организации на 2018 в целом, о сроках и месте проведения одиннадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ и вопросах, которые будут включены в его повестку.

Кроме того, парламентариям ОДКБ представят проекты обновленного сайта Парламентской Ассамблеи и страниц Организации в социальных сетях.

Также сегодня, 12 апреля, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начнутся мероприятия в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Их откроет заседание Совета МПА при участии глав входящих в Ассамблею парламентских делегаций.

«В ходе заседания члены Совета рассмотрят ряд вопросов, касающихся деятельности Ассамблеи и ее Секретариата, подведут итоги работы МПА СНГ в 2017 году и обсудят план работы на предстоящий период», — сообщили в пресс-службе Организации.

На следующий день, 13 апреля, в Думском зале Таврического дворца пройдет сорок седьмое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Основной темой заседания в этот раз станет состояние, перспективы и правовое обеспечение межкультурного диалога стран СНГ. Выбор этого приоритета связан с тем, что 2018 год в СНГ объявлен Годом культуры.

В ходе пленарного заседания парламентские делегации обсудят проекты модельных документов — законопроектов, разработанных постоянными комиссиями МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, по науке и образованию, по социальной политике и правам человека, по вопросам обороны и безопасности, а также по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Добавим, что 12−13 апреля в Таврическом дворце пройдет одиннадцатое заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. В нем примут участие молодые парламентарии разных уровней представительных органов власти из стран СНГ, а также лидеры молодежных парламентов, общественных организаций и объединений.

Участники заседания обменяются опытом развития волонтерской (добровольческой) деятельности, обсудят развитие молодежного парламентаризма в государствах СНГ, представят свои инициативы и проекты.

Отметим, что на пленарном заседании МПА СНГ будет представлена одна из законодательных инициатив Молодежной ассамблеи — модельный закон «О деятельности студенческих отрядов», предложенный молодежной парламентской делегацией Белоруссии. Представит ее олимпийский чемпион, депутат белорусского парламента Александр Богданович.

А в свободное время молодые парламентарии из стран СНГ отправятся на экскурсионную программу, посвященную 75-летию прорыва блокады Ленинграда. В том числе гости посетят трехмерную панораму «Прорыв», открывшуюся в январе 2018 года в Кировском районе Ленинградской области.