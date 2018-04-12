Москва, 12 апреля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В России за неделю (3−9 апреля) рост потребительских цен составил 0,1%, с начала апреля — 0,1%. Недельная инфляция держится на уровне 0,1% с начала марта, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

С начала 2018 года цены выросли на 0,9% (апрель 2017 года — 0,3%, с начала года — 1,3%).

За неделю цены на яйца куриные выросли на 1,2%, свинину, сахар-песок — на 0,6%, пшено — на 0,4%.

При этом крупа гречка подешевела на 0,9%, консервы мясные, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, мука и карамель — на 0,2−0,3%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь, помидоры — 1,9−3,5%.

Одновременно на 1,7% подешевели свежие огурцы.

Кроме того, на 0,1% выросли цены на бензин и на 0,2% — на дизельное топливо.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе 2018 года рост потребительских цен составил 0,3%. в феврале — 0,2%, в марте — 0,3%.

Напомним, инфляция в стране по итогам 2017 года составила 2,5%.

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