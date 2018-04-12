Чебоксары, 12 апреля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Транспортная реформа в Чувашии разделила чиновников. 11 апреля на заседание регионального правительства был вынесен проект документа планирования регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам. Его представил минтранс республики, который в итоге остался в одиночестве и удивил своей позицией: по большому счёту, под реформой в министерстве понимают легализацию действующей сети. То есть той схемы, при которой единственный государственный перевозчик — ГУП «Чувашавтотранс» — работает убыточно и сейчас «докатился» до внешнего наблюдения. Другой позиции придерживается администрация Чебоксар, которая пытается сохранить в столице муниципальное троллейбусное предприятие и под реформой подразумевает переход на автомобильный транспорт большей вместимости (что, кстати, выгодно в первую очередь «Чувашавтотрансу») и оптимизацию дублирующих маршрутов — прежде всего, межмуниципальных. Также критически оценили предложенный документ планирования премьер Иван Моторин и спикер парламента Валерий Филимонов. В результате «был сделан шаг назад», документ отправили на доработку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутки

Что предлагает минтранс

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии представило проект планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам. Суть документа — «оптимизация межмуниципальной маршрутной сети общественного транспорта», о чём объявил министр Владимир Иванов. По его словам, в основе — обследование и рекомендации экспертов ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» (г. Санкт-Петербург).

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«Предложение по новой маршрутной сети, представленное институтом, предлагается разделить на два этапа. Первый этап — период планирования до 2020 года, второй — планирование после 2021 года. Утверждённым документом планирования предлагается к закрытию 21 межмуниципальный маршрут в связи с невостребованностью как перевозчиками, так и пассажирами. Так как это, как правило, дублирующие маршруты, которые фактически на данный момент не обслуживаются», — сказал Владимир Иванов.

Кроме того, предлагается установить объекты транспортной инфраструктуры «в качестве начальных и конечных пунктов для транспортных средств, следующих по восьми межмуниципальным маршрутам».

«Это в первую очередь транспортные средства, которые работают из Чебоксар в пригородном направлении и сейчас фактически осуществляют перевозку по внутримуниципальным чебоксарским маршрутам. Мы пошли навстречу предложению города Чебоксары, и конечными пунктами определили автостанцию «Привокзальная» по маршрутам Чебоксары — Кугеси, Чебоксары — Цивильск, Чебоксары — Икково, Чебоксары — Акрамово. То есть те, которые на данный момент доезжают практически до центра города», — пояснил глава минтранса Чувашии.

«В целом обеспечение транспортного обслуживания населения Чувашской Республики можно считать удовлетворительным. И в связи с этим революционных изменений документ планирования не предусматривает», — заявил министр транспорта.

То есть схема не предполагает ни изменения маршрутной сети, ни переход на автобусы большей вместимости. Что удивительно: перекройка схемы, по мнению экспертов, в первую очередь пошла бы на пользу ГУП «Чувашавтотранс» минтранса Чувашии, который перевозит льготников и на который «повесили» убыточные маршруты. Республиканские власти годами не могут разрулить ситуацию с государственным перевозчиком, каждый год вливая в него миллионы бюджетных рублей. Предприятие также набило оскомину федеральному правительству из-за больших долгов по зарплате и забастовок водителей. Ранее Владимир Иванов в порыве откровения признался, что «проблема по «Чувашавтотрансу», по сути дела, в течение 10 лет не решалась». В результате в этом году на предприятии введена процедура наблюдения.

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По данным минтранса, на территории Чувашии перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом организованы по 336 маршрутам. Из них 102 маршрута — междугороднего сообщения, 234 — пригородного. По регулируемым маршрутам у нас 168 маршрутов, столько же — по нерегулируемым. Межмуниципальные маршруты региональных перевозок обслуживают 949 единиц транспортных средств, из них 170 — среднего класса, 775 единиц — малого класса, четыре «единицы автобусов большого класса».

«Сеть с теневым оборотом в сотни миллионов»

Из муниципальных образований против данного документа выступила мэрия Чебоксар. Как выяснилось, предложенный минтрансом проект фактически не синхронизирован с чебоксарским документом транспортного планирования, что делает последний малоэффективным.

Напомним, в столице республики работу по подготовке к транспортной реформе начали в 2016 году, с привлечения специалистов Санкт-Петербургского института транспортного развития и инфраструктуры, которые в своё время работали в Казани. Чебоксарский сценарий напоминает казанский. Изучив транспортную сеть, питерские эксперты разделили маршруты на 11 функциональных групп, исходя из «принципа однородности, совпадения функциональных характеристик и начертания маршрутов в пределах группы». Документом планирования с 1 июля 2018 года предусмотрена отмена 21 муниципального маршрута и изменение схем движения 15. Проектом документа также предлагается снизить уровень дублирования городских маршрутов с 28 до 19 в центральной части города, привести плотность маршрутной сети к нормативным требованиям с 6,4 до 4,3 км на квадратный километр, довести до 36% долю автобусов средней и большой вместимости, обновить на треть подвижной состав.

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Но на данной реформе по большому счёту можно поставить крест, если смотреть на предложенный минтрансом вариант. Яблоком раздора стали маршрутки, которые мчатся из Новочебоксарска в столицу Чувашии и обратно, проезжая через весь город и обслуживая по пути чебоксарских пассажиров. По данным минтранса, 20−40% пассажиропотока таких межмуниципальных маршрутов составляют чебоксарцы, которые пользуются данным маршрутом исключительно в пределах столицы. В результате «новочебоксарские» маршрутки дублируют действующие внутримуниципальные маршруты, «забирают» пассажиров у троллейбусного управления, значительно усиливают интенсивность транспортного потока — как следствие, встают вопросы безопасности жителей.

Было отмечено, что администрация Чебоксар предлагает отменить 11 межмуниципальных пригородных маршрутов сообщением Чебоксары — Новочебоксарск (101 э, 156, 220, 234, 262, 263, 270, 331, 332, 334, 337). А также изменить расписание и увеличить тип подвижного состава по оставшимся пяти межмуниципальным пригородным маршрутам, определить два транспортно-пересадочных узла (автостанции «Пригородная» и «Новосельская»). По расчётам минтранса Чувашии, в часы пик (утром и вечером) пассажиропоток на данных маршрутах составляет 13 тыс. человек. В министерстве уверяют, что «фактически сейчас сформировалась такая удобная для пассажиров сеть, которая позволяет фактически с любого участка города Чебоксары выехать в Новочебоксарск и обратно».

«Мы настаиваем на том, что нужно сохранить существующую сеть между Чебоксарами и Новочебоксарском», — заявил Владимир Иванов, упирая на экономическую составляющую и необходимость введения единого проездного билета.

Экономика, безусловно, важна. Но в погоне за экономией как-то забыли о безопасности пассажиров, их жизни и здоровье. Об этом в выступлении министра транспорта не говорилось. Между тем засилье маршруток в столице Чувашии приводит к заторам на остановках общественного транспорта и нередко — к предаварийным ситуациям, так как маршрутчики в погоне за прибылью довольно часто нарушают скоростной режим и устраивают гонки между собой. Хотя те же региональные власти и подчёркивали, что главное в реформе — интересы пассажиров. На это упирает и администрация Чебоксар, напоминая, что нет ценности выше жизни.

Глава столичной мэрии Алексей Ладыков отметил, что предложенный документ планирования вызывает «ряд вопросов у администрации:

«В основе документа планирования, который был предложен экспертами питерского научно-исследовательского института, — переход на автобусы большей вместимости при сокращении автобусов малого класса. В сентябре прошлого года администрацией был утверждён документ планирования, который поддержан большинством горожан и ориентирован на повышение безопасности пассажиров, снижение дублирования и переход от автобусов малого класса к большему классу, сохраняя пропускную способность и регулируемые тарифы. Очевидно, что республиканский документ планирования не учитывает предложение экспертов питерского института и администрации города. По нашему мнению, стратегический документ развития транспорта не должен узаконивать действующую маршрутную сеть с теневым оборотом в сотни миллионов рублей. В Чебоксарах необходимо, по нашему мнению, сократить городской транспорт — прежде всего, это маршрутки из города Новочебоксарска».

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По данным мэрии, в Чебоксарах ходят 490 маршруток, ещё 337 маршруток — из Новочебоксарка. То есть более 40% маршруток в столице — «новочебоксарские». И при этом тариф в них — нерегулируемый.

«Перевозят чебоксарских пассажиров, соревнуясь друг с другом и подрезая. О какой реформе тогда может идти речь, если остаётся все по-прежнему? Будут те же караваны соревнующихся маршруток, остаются вопросы безопасности, а троллейбусное управление, как и «Чувашавтотранс», в ближайшее время может стать банкротом», — говорит Алексей Ладыков.

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«Что тогда мы делали два года? Столько публичных слушаний по документу планирования прошло, столько воды подняли, а теперь республиканский остаётся базовым. Если республиканский документ остаётся на этом уровне, тогда нам для чего всё менять? Тогда городской тоже надо оставлять базовым и подумать, как поддерживать муниципальных и государственных перевозчиков. На мой взгляд, надо в комплексе подходить к решению вопроса, тем более что изначально мы планировали совместно делать изменения. И проводить большую реформу организации общественных пассажирских перевозок», — напомнил сити-менеджер.

Транспортная реформа: «шаг назад»

В ходе обсуждения глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался позицией премьера Ивана Моторина. Вздохнув, он признался, что «здесь тяжело высказаться за ту или иную сторону»:

«Министерство транспорта, к сожалению, в моём понимании, пытается узаконить данным документом сложившуюся ситуацию на автомобильном рынке. Да мы год назад обсуждали, здесь Алексей Олегович (Алексей Ладыков) совершенно прав, что надо проводить реформу транспорта. Но документ фактически отражает, как сложилось транспортное обеспечение на межмуниципальных маршрутах в Чувашской Республике. Данным документом минтранс предлагает его утвердить. Единственная аргументация, с которой можно согласиться, что сегодня жителям Чебоксар и Новочебоксарска, конечно, удобнее за один билет передвигаться по всем Чебоксарам и соответственно возвращаться в Новочебоксарск. Другой нормальной аргументации для утверждения документа я, конечно, не вижу».

Спикер Госсовета Валерий Филимонов предложил найти «компромиссное решение»:

«Но то, что мы должны перейти на транспорт большой вместимости, — это однозначно».

Выслушав все стороны, Михаил Игнатьев сделал вывод, что «не всё так гладко». И подчеркнул, что «главное действующее лицо — пассажир»:

«Раз вопросы есть, отложим на следующее заседание, чтобы максимально снять все вопросы. Сделаем полшага назад, чтобы потом сделать хороший шаг вперёд».