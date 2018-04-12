Якутск, 12 апреля, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Перспективы России с той экономической политикой, какую проводит её правительство, с каждым годом всё мрачнее. К такому выводу пришёл депутат Госдумы Федот Тумусов, послушав отчёт премьер-министра России Дмитрия Медведева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Отчет Медведева в Думе о шести годах своей деятельности закончился под продолжительные аплодисменты «Единой России». Хотя аплодировать особенно нечему. Медведев предпочел отчитываться только о хорошем, а на «отдельные недостатки» просто закрыть глаза», — сделал вывод депутат.

Он сообщил, что ещё до начала отчёта парламентариям раздали слайды об успехах России, к которым привела за шесть лет деятельность правительства, и вопросы вызвали уже они. Как успех был подан дефицит бюджета, который сейчас составляет лишь 1,4% от ВВП, но в 2012 году он составлял 0,06%, напомнил Федот Тумусов.

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«Маленькое — а лукавство, — констатировал он. — То же самое — и в рассказе о динамике доходов граждан России. Ее правительство предпочло просто не упоминать, хотя именно она и показывает его настоящие «успехи»: с 2014 года они упали на 11,5%. Планы по возвращению к росту так и остались планами. При этом Дмитрий Медведев многократно подчеркнул, что его бессмысленно спрашивать о будущем, ведь этим будущим будет заниматься уже новое правительство. Интересно, если новое окажется старым — вспомнит ли он о том, как не желал говорить о перспективах? А ведь они с такой экономической политикой с каждым годом всё мрачнее».

К промахам политики правительства России Федот Тумусов отнёс нежелание менять ситуацию с паразитирующими на бюджете медицинскими страховыми компаниями и отказ от введения прогрессивной шкалы налогов хотя бы для тех, кто в месяц получает от двух миллионов рублей.

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«Это коснулось бы только 20 тысяч граждан РФ, но принесло бы в бюджет больше 200 миллиардов рублей. Однако правительство, очевидно, стоит на стороне именно этих 20 тысяч человек, предпочитая не замечать имущественного расслоения. Никаких недостатков премьер признать в финальном слове не захотел — будто и не было предыдущих выступлений. Да и зачем признавать, если «Единая Россия» похлопает, что бы ни случилось», — подытожил Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил перед Госдумой РФ с отчётом. В нём он констатировал развитие России во всех сферах, решение многих застарелых проблем страны, назвал экономическую ситуацию в РФ абсолютно стабильной.

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