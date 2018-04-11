Баку, 12 апреля, 2018, 00:45 — ИА Регнум. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на выборах главы государства, за него проголосовали 86% избирателей, заявил председатель центризбиркома Мазахир Панахов на пресс-конференции 11 апреля.

president.az Ильхам Алиев

«В настоящее время идет процесс обработки голосов. Данные получены с 5 201 избирательных пунктов или 92% всех участков. На выборах президента Азербайджана лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев, за которого проголосовали 86% избирателей», — цитируют Панахова Азербайджанские СМИ.

По его словам, уже обработано 3 млн 723 тыс. 278 бюллетеней, за Алиева проголосовали 3 млн 192 тыс. 522 человек.

Явка на выборах составила 74,5%. И. Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.

Независимые азербайджанские СМИ сообщают о многочисленных нарушениях во время голосования. Миссия ОБСЕ, наблюдающая за выборами, подведет предварительные итоги 12 апреля.

Оппозиция Азербайджана приняла решение о бойкоте выборов, которые были проведены на полгода раньше. Представители оппозиции считают, что переносом выборов власти помешали потенциальным кандидатам провести полноценную кампанию.

По мнению независимых политологов, все остальные семь кандидатов были выдвинуты властями, чтобы создать иллюзию конкуренции на выборах. Дело дошло до того, что один из восьми кандидатов в президенты, председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев проголосовал за Ильхама Алиева.

«Несмотря на то, что некоторые элементы призывают бойкотировать выборы, народ не придал этим призывам значения, и все приняли участие в голосовании. Каждый избиратель свободно проголосовал за своего кандидата», — заявил Гаджиев, добавилв что свой голос он отдал за Ильхама Алиева.

Алиева уже поздравил с победой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который позвонил Алиеву и пожелал ему новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.