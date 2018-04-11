Москва, 11 апреля, 2018, 23:30 — ИА Регнум.

Скорость

О создании транспортно-логистических коридоров шла речь на встрече руководства РАН с президентом Владимиром Путиным в канун 75-летнего юбилея Национального исследовательского центра Курчатовский институт.

«Не хочу сказать, что это наша национальная идея, — уточнил глава РАН, — но никто не подвергает сомнению наши великие пространства. Если эти пространства мы освоим и покорим на базе новых технологий, то почему бы нет?»

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с руководством РАН и Курчатовского института

Основная идея замысла — создание условий для глубокого комплексного освоения Сибири, Дальнего Востока и Арктики на базе двух пространственных транспортно-логистических коридоров между Европой и Азией с опорой на высокоскоростной железнодорожный комплекс и Северный морской путь. В результате появятся несколько хабов в Уральском, Сибирском, Дальневосточном округах и в Арктике, объединенных в единую транспортно-логистическую инфраструктуру. Маршруты будут объединять водный, железнодорожный, автомобильный транспорт, инновационные безаэродромные транспортные средства большой грузоподъемности и дальности полета, быстровозводимые взлетно-посадочные площадки для малой авиации, энергетические и информационно-коммуникационные системы.

«Средняя скорость транспортировки грузов должна составлять 150 км в час. Это очень много: за двое суток страну пройти, — рассказал глава РАН. — Но если такая средняя скорость, то это значит, что на отдельных участках она должна быть 250 км. И это не пассажирский поезд, это поезд, который везет грузы. Это непросто сделать, думаю, что в основу будут положены передовые существующие решения, но РЖД и другие участники интересуются тем, что на отдельных участках магистрали строить полигоны, чтобы использовать новые способы передвижения, в частности, вакуумированные трубы».

Транспортные коридоры на карте мегапроекта «Единая Евразия — Транс-Евразийский пояс развития (ТЕПР)»

По словам Сергеева, уже создана рабочая группа, где помимо ученых есть и другие участники: министерства и ведомства. Однако базовыми будут РАН и МГУ.

«По крайней мере на той стадии, когда мы говорим о доведении концепции до проекта. Мы должны все это правильно просчитать. Но очень большой интерес к этому проекту и со стороны силовых структур, и Министерства обороны по понятным причинам», — сообщил глава РАН.

Он отметил также, что на встрече с президентом Путиным речь шла еще о двух крупных проектах, в которых РАН отводится ключевая роль. Это создание единой интерактивной карты космического мониторинга, а также центров лучевой ядерной медицины.

Kremlin.ru Президент РАН академик Александр Сергеев во время встречи в Курчатовском институте с Владимиром Путиным

«Мы, являясь лидирующей ускорительной ядерной державой, проворонили развитие лучевой ядерной медицины. У нас фактически ничего в стране не делается нашего отечественного для обеспечения этого сектора, — подчеркнул академик, добавив, что «мы проворонили и мировой рынок», хотя имеем и компетенции, и технологии, знаем, как делать томографы и киберножи. Тем не менее, стоит зайти в любое медучреждение — там все импортное. А потому ситуацию необходимо исправлять.

«Это задача и для РАН, и для Росатома, и для Минздрава, и для Курчатовского института, — отметил академик. — Я бы сказал, что это тоже задача стратегического планирования развития нашей страны».

При этом Александр Сергеев убежден, что российские ученые способны на многое, и уж точно «мы можем сделать синхротрон лучший в мире». Проект строительства такого синхротрона на острове Русский, как сообщил академик, поддержал президент страны.