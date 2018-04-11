Лондон, 11 апреля, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль сделала новое заявление. Текст заявления был опубликовано на сайте Скотланд-Ярда.

Matt Brown Здание Скотланд-Ярда

«Меня выписали из больницы Солсбери Дистрикт 9 апреля 2018 года… Мой отец остался в больнице, он все еще серьезно болен и нуждается в заботе врачей. Я тоже еще полностью не оправилась от воздействия нервно-паралитического вещества, использованного против нас», — заявила Скрипаль.

Дочь экс-сотрудника ГРУ добавила, что с ней постоянно находятся сотрудники правоохранительных органов, которые объясняют ей детали проводимого расследования. Скрипаль также отметила, что сотрудники российского посольства «любезно предложили мне помощь», добавив, что на данный момент она не хочет воспользоваться их услугами, но если передумает, то знает, как с ними связаться.

«На данный момент я не хочу говорить с прессой или телевидением. Я прошу их проявить понимание и терпение», — заявила дочь экс-сотрудника ГРУ.

Напомним, власти Великобритании обвинили Россию в том, что 4 марта в отношении работавшего на британскую разведку бывшего полковника ГРУ и его дочери было использовано сильнодействующее отравляющее вещество.

Великобритания до сих пор не может подкрепить свои обвинения вескими доказательствами. Эксперты химической лаборатории Портон-Даун сообщили, что не смогли определить место изготовления яда, хотя ранее в Великобритании прозвучали заявления о том, что яд был изготовлен в России. Москва в свою очередь опровергает причастность к инциденту в Солсбери.