Лондон, 11 апреля, 2018, 22:47 — ИА Регнум. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опровергла сообщение BBC о готовности правительства нанести удар по Сирии, 11 апреля передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Ранее BBC заявили, что Мэй намерена действовать в Сирии «в срочном порядке» и не будет добиваться одобрения парламента на проведение боевых действий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 11 апреля британские парламентарии потребовали обсуждения возможного военного вмешательства в Сирии.

Напомним, о намерении нанести удар по объектам правительства Сирии в ответ на несуществующую химатаку в Думе уже заявляли лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

При этом сам факт «химатаки» в сирийской Думе, о которой было сообщено боевиками 7 апреля, многократно опровергнут врачами и официальными лицами, Центром по примирению в Сирии, российским Министерством обороны.