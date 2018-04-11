Москва, 11 апреля, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Уничижительной критике подверг некритичное и поспешное внедрение у нас западных технологий высокотемпературного сжигания мусора и свалочного газа при наличии более безопасных отечественных разработок доктор технических наук Игорь Михайлович Мазурин (НИУ «МЭИ») на учредительном собрании Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов. Заседание Совета, созданного по инициативе Российской академии естественных наук (РАЕН) и ИА REGNUM, состоялось в пресс-центре агентства 10 апреля 2018 года.

Марина Брутян

По мнению участников совещания, кризис носит системный характер, так как за такими его проявлениями, как объявление чрезвычайных ситуаций на нескольких мусорных полигонах Московской области, нарастающими по всей стране протестами населения против планов строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) и суперполигонов для московскго строительного мусора стоят такие фундаментальные ошибки, как:

— разрушение национальных систем санитарного контроля и технического регулирования в сочетании с отсутствием культуры безопасности и высокой криминализации отрасли переработки отходов;

— уничтожение прикладной науки;

— курс на приватизацию жизнеобеспечивающих отраслей, к котором, безусловно, относится отрасль переработки отходов;

— антигосударственные и не просчитанные программы агломерирования населения и реновации Москвы, противоречащие задачам пространственного развития России, провозглашенным в последних программных выступлениях Владимира Путина.

Без исправления этих стратегических ошибок, «симптоматическое лечение» с помощью случайных и морально устаревших западных технологий преодолению кризиса не поможет, а будет только какое-то время маскировать усугубляющуюся ситуацию.

Игорь Мазурин отметил, что при сжигании органических веществ, имеющихся в мусоре, на килограмм мусора требуется до 10 кг воздуха. При сжигании мусора переменного состава при температуре выше 1000 ºС мы получаем осколки молекул, которые при охлаждении и последующей рекомбинации образуют новые и ещё более опасные химические соединения, такие как диоксины, фураны, ароматические углеводороды, окислы азота и пр. Поэтому отходящие газы труб МСЗ и факелов, которые используются сегодня для сжигания свалочного газа на мусорных полигонах Московской области, обязательно требую дорогостоящие системы очистки. Повышение температуры до 1200−1300 градусов ситуацию не меняет — это хорошо изученный факт, преподающийся на 2−3 курсах химических факультетов.

«Российские исследователи принципиально решили эти общемировые проблемы еще в 1940−50 годах на уровне, который нам сегодня и не снился», — заявил Игорь Михайлович.

Мазурин считает, что в России должен быть поставлен памятник Марку Борисовичу Равичу, который после Великой Отечественной войны разработал технологию каталитического низкотемпературного (400−500ºС) сжигания отходов нефтяной промышленности, на выходе которой гарантированно имеется только углекислый газ и вода. В качестве катализатора М. Б. Равич использовал возобновимые ресурсы — торф и дрова, по запасам которых Россия остаётся мировым лидером. В 1970-е годы эта технология была успешно адаптирована для сжигания бытовых отходов в Эстонии.

Лауреат Ленинской премии, профессор Марк Борисович Равич (1906-1993)

Главной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций на полигонах Московской области, по мнению докладчика, является упразднение функций Санэпидемнадзора за состоянием полигонов ТБО и несоблюдение правил их эксплуатации. В частности, на большинстве полигонов не выполняется требование действующего СанПиН 2.1.7.103 8−01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»:

«5.1. Складирование ТБО допускается только на рабочей карте и в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Промежуточная или окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется в летний период ежесуточно, при температуре +5ºC— не позднее трех суток со времени складирования ТБО».

Напомним, что в настоящее время вопросы утилизации мусора в Московской области приняли особую остроту в связи с практически одновременным закрытием нескольких полигонов ТБО, плановые мощности которых не были ещё исчерпаны, что привело к резкому возрастанию нагрузки на оставшиеся полигоны («Кучино», «Ядрово», Алексинский карьер и пр.). Выход из мусорного кризиса правительство Московской области и авторы проекта «Чистая страна» видят исключительно в форсированном строительстве мусоросжигательных заводов, хотя для избавления жителей от отвратительных запахов достаточно лишь соблюдения вышеупомянутого СанПиНа.

Нарочитая неадекватность и поспешность принимаемых властями мер, систематическое игнорирование мнения экспертов и жителей при обсуждении проектов, утаивание технической документации по «лучшим в мире МСЗ», юридически сомнительный и безответственный характер выделения земельных участков под объекты переработки отходов без учёта гидрологических данных и наличия геохимических барьеров, препятствующих проникновению ядовитых фильтратов в подземные воды (например, при выделения участка под полигон отходов в 1200 га рядом с селом Филипповское Владимирской области, под которым находится последнее резервное месторождение воды для Московской области) грубое нарушение законодательства, разгоны и запреты митингов — всё это вызывает у людей растущее недовольство, которое не без успеха пытаются возглавить представители несистемной оппозиции и западные НКО.