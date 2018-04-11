Москва, 11 апреля, 2018, 21:48 — ИА Регнум. В связи с многочисленными откликами граждан нашей страны на сообщение о противоправном распространении японскими дипломатами в Камчатском крае РФ печатных изданий с изображением дальневосточных территорий России как японских, ИА REGNUM направило 6 апреля с. г. директору Департамента информации и печати МИД РФ М.В. Захаровой редакционный запрос. Текст запроса, в частности, гласил:

Latitude Курильские острова

«Прошу Вас сообщить о реакции МИД РФ на распространение в Камчатском крае аккредитованными в России японскими дипломатами пропагандистской литературы, сознательно искажающей географическую и политическую реальность с целью подвергнуть сомнению принадлежность Курильских островов и южной части Сахалина Российской Федерации.

В частности, были ли сделаны МИД РФ в последние годы соответствующие представления и протесты по этому поводу, обращалось ли и когда внимание МИД Японии на недопустимость японской «картографической агрессии».

Надо отдать должное оперативности рассмотрения запроса Департаментом информации и печати МИД РФ, который уже 11 апреля с. г. дал ответ следующего содержания:

«…неоднократно обращали внимание японской стороны на неприемлемость распространения материалов и высказываний, содержащих искаженную информацию о границах Российской Федерации. Министр иностранных дел С.В. Лавров в ходе визита в Японию в марте с. г. прямо указал Токио на деструктивный характер подобных акций, противоречащих поставленной лидерами двух стран задаче создания благоприятной атмосферы в российско-японских отношениях.

Что касается данного конкретного случая, то представительство МИД России в г. Петропавловске-Камчатском направило генконсульству Японии во Владивостоке ноту протеста, в которой акцентированы неприемлемость вышеупомянутых действий сотрудника японской дипмиссии и требование не допускать в будущем аналогичных инцидентов».

Однако, к сожалению, в ответе не указано, как реагирует и реагирует ли вообще МИД Японии на соответствующие заявления высокопоставленных представителей российского правительства. Случай же в Камчатском крае свидетельствует о том, что японское внешнеполитическое ведомство, по сути, игнорировало приведенное в ответе Департамента заявление министра иностранных дел РФ, что, на наш взгляд, недопустимо.

Уделяя в своей редакционной политике большое внимание вопросам неукоснительного соблюдения суверенитета и территориальной целостности России, выступая против каких бы то ни было территориальных уступок, намерены и впредь внимательно отслеживать и информировать граждан нашей страны о фактах покушения на эти основополагающие политические и юридические принципы, обеспечивающие национальную безопасность независимого государства.

Уверены, что эти принципы лежат в основе деятельности МИД РФ, в том числе и на японском направлении.