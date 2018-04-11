Дамаск, 11 апреля, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Боевики из радикальной террористической группировки «Джаейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли митингующих на проправительственной демострации в сирийском городе Дума, что в Восточной Гуте. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на правозащитника и общественного деятеля Аммара Джамаля.

Freedom House Боевики

«Мне сообщили, что боевики стреляют по демонстрантам, сожгли плакаты и флаги. Застрелили четверых мужчин», — рассказал Джамаль.

Он также пояснил, что стрельба началась, когда из Восточной Гуты выезжал автобус с российскими журналистами.

Напомним, ранее сегодня Министерство обороны России сообщило, что автобус с российскими журналистами, которые снимали репортаж в городе Дума, попал под обстрел. Легкие ранения получили трое журналистов, их жизням ничто не угрожает.

Стоит отметить, что большая часть боевиков покинула город Дума, однако какие-то террористы, по всей видимости, не захотели капитулировать.