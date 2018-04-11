Москва, 11 апреля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Российские боевые робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9» 9 мая 2018 года могут принять участие в Параде Победы в Москве, сообщает 11 апреля Интерфакс со ссылкой на неназванный источник.

Минобороны России Боевой робототехнический комплекс «Уран-6»

По информации агентства, роботы уже доставлены в Алабино, где проходят репетиции Парада Победы.

«Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях», — цитирует агентство слова источника.

Российский боевой робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для выполнения задач разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника на дистанции до пяти км днем и трех км ночью. Комплекс вооружается несколькими видами модулей с 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм пулеметом, реактивными огнеметами «Шмель-М» и противотанковыми ракетами «Атака».

Робототехнический комплекс «Уран-6» предназначен для разминирования местности разной степени сложности, включая горный, лесистый рельеф, а также городскую застройку. Комплекс активно применялся российскими саперами в ходе боевых операций на территории Сирии и на Северном Кавказе.

Ранее различные источники информации, а также Минобороны России сообщили о целом ряде новых образцов военной техники, которые будут впервые задействованы на параде 9 мая.

В частности, сообщалось, что в торжествах примут участие новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 и боевые машины поддержки танков «Терминатор».

Все эти новейшие образцы военной техники примут участие в Параде Победы наряду с более чем 120 единицами техники, 73 воздушными машинами и 12 тыс. военнослужащих.

Напомним, в 2017 году на Параде Победы впервые были показаны арктические модификации зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».