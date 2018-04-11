Ташкент, 11 апреля, 2018, 21:05 — ИА Регнум. По итогам первых трех месяцев 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистан составила 1,548 млн. сумов (12 112 рублей), что на 20,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 11 апреля UzNews со ссылкой на управление статистики демографии и труда Государственного комитета по статистике республики.

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В ведомстве отметили, что при расчете среднемесячной заработной платы учитывались надбавки, вознаграждения, стимулирующие и компенсационные выплаты, а также плата за неотработанное время. В показатель среднемесячной начисленной заработной платы также входит удерживаемый с физических лиц подоходный налог, отчисления в социальное страхование и профсоюзные фонды.

Среди видов экономической деятельности наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в секторе информации и связи — на 28,9%, в сфере финансовой и страховой деятельности — на 28,6%, в промышленности — на 27,5%.

Среди регионов Узбекистана больше всего получают жители Ташкента — 2 130 тыс. сумов (16 660 рублей), Навоийской области — 2119 тыс. сумов (16 573 рубля) и Ташкентской области — 1 687 тыс. сумов (13 193 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 февраля 2018 года в Ташкенте было зарегистрировано 3715 вакансий на трудоустройство. Однако лишь в случае 85 вакансий (2,3%) предлагается заработная плата от 2 до 3 млн сумов (13 883−20 751 рублей — по курсу на 5 февраля). Многие жители Ташкента отмечают, что реальная заработная плата меньше официальных показателей.