Москва, 11 апреля, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Федеральная поддержка финансирования орфанных заболеваний позволит помочь большему количеству пациентов, считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья, координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Дмитрий Морозов.

Об этом он заявил, комментируя выступление председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в Государственной думе в среду, 11 апреля.

«Уверен, предложение Дмитрия Медведева о рассмотрении возможности федерализации расходов на лечение редких (орфанных) заболеваний найдет отклик во всех регионах страны», — подчеркнул Дмитрий Морозов.

По его словам, решение проблем, накопившихся в сфере лечения редких (орфанных) заболеваний, находится под пристальным вниманием комитета Госдумы по охране здоровья.

«Совершенствование федерального регистра, уточнение показаний и противопоказаний к специфической медикаментозной терапии, контроль фармпроизводителей и ценообразования — неполный перечень актуальных вопросов. Краеугольным камнем в организации лечения этой группы патологий является вопрос финансирования ввиду дороговизны лекарственных препаратов», — уточнил Дмитрий Морозов.

«В связи с сегодняшним заявлением председателя Правительства о возможности отнесения расходов на лечение орфанных заболеваний к расходам федерального бюджета, надеюсь, что задача найдет свое взвешенное решение, и пациенты с редкими заболеваниями получат необходимые препараты в срок. В рамках экспертного совета мы продолжим активную работу и консультации с учетом мнений профессионального сообщества, врачей и пациентов, опыта субъектов Российской Федерации. Совокупные расходы из всех источников выросли с 5,3 млрд. руб. в 2013 году до 15,3 млрд. руб. в 2017 году. При этом, дефицит финансирования на лекарственное обеспечение пациентов из Перечня-24 сохраняется, по результатам 2017 года он достиг 46%», — заключил парламентарий.

Напомним, в Российской Федерации статус редких (орфанных) получили 24 заболевания и групп болезней, для которых разработаны методы патогенетического лечения. Перечень таких заболеваний утвержден Постановлением Правительства от 26 апреля 2012 № 403. На сегодняшний день обеспечение лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания указанной категории пациентов относится к расходным обязанностям субъектов Российской Федерации. Но анализ правоприменительной практики свидетельствует, что большинство регионов не могут справиться с этой задачей самостоятельно.

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