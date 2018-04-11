Лондон, 11 апреля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. МИД Великобритании направил ноту посольству России в Лондоне, в которой указал, что британская сторона «полностью выполняет свои обязательства в отношении просьб посольства о предоставлении консульского доступа к российским гражданам Сергею и Юлии Скрипалям». Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба российской дипмиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гелий Коржев. Заложники. 2001-2004

Как отмечается, данное заявление было с удивлением воспринято российскими дипломатами.

«Все наши многочисленные запросы о консульском доступе к Сергею и Юлии Скрипалям до сих пор остаются без субстантивной реакции британских властей. В этой связи хотели бы поинтересоваться у британской стороны, как конкретно они выполняют свои международные обязательства, на основании чего они делают такой вывод?» — отмечается в комментарии посольства.

Подчёркивается, что, согласно статье 36 двусторонней Консульской конвенции 1968 года, «консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы, оказывать всяческое содействие, включая необходимость принятия мер для оказания ему правовой помощи».

«Приходится вновь констатировать, что в нарушение данного пункта посольству так и не была предоставлена возможность выполнить свои консульские функции в отношении двух российских граждан — Юлии и Сергея Скрипалей. Ссылки британской стороны на отсутствие их согласия на такую встречу голословны, проверить мы их не можем», — говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что по-прежнему будут настаивать на встрече со Скрипалями, «положение которых все более напоминает насильственное задержание или лишение свободы».

Напомним, ранее сегодня британская газета The Sun сообщила со ссылкой на источник, что Юлия Скрипаль находится в госпитале на военной базе, куда её доставили «из соображений безопасности». На какой именно базе находится гражданка России, не уточнялось.

Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля была выписана из больницы 9 апреля. Британские издания сообщали, что её доставили «в безопасное место». В посольстве России ранее не исключили, что таким образом Лондон скрывает важные свидетельские показания и создаёт препятствия для объективного и независимого расследования.