Курск, 11 апреля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Центрально-Черноземный государственный заповедник имени профессора В. В. Алехина в Курской области затопило талыми водами. Как сообщила пресс-служба заповедника, река Псёл, проходящая через заповедный участок, разлилась впервые за 12 лет.

Пресс-служба заповедника им. В. В. Алехина В Курской области вода затопила заповедник

«Вода поднялась где-то на полтора метра и затопила не только практически всю территорию участка, но и прилегающие заливные луга», говорится в сообщении.

Заповедник имени Алехина входит в число 34 российских государственных природных заповедников, включенных во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Поводок в Курской области официально начался 3 апреля. Спасатели верят синоптикам и надеются, что 11 и 12 апреля уровень подъема воды достигнет своего пика, а затем пойдет на спад.