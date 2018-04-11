Черкесск, 11 апреля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Два курорта Северного Кавказа станут эталонными к 2025 году — это «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Оба курорта строятся в рамках масштабного проекта развития горнолыжного кластера. По сообщению пресс-службы правительства РФ, через семь лет они должны выйти на операционную рентабельность и запланированные показатели турпотока.

Arhyz-resort.ru Курорт «Архыз»

Понятие эталонного горнолыжного курорта включает в себя комплекс условий, в частности, строительство не менее 30 км горнолыжных трасс, не менее четырех горнолыжных подъемников. Кроме того, такой курорт должен принимать до 350 тыс. туристов, имея оборудованные для них гостиничные объекты вместимостью до шести тысяч человек.

Читайте также: Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии — конкурент «ветеранов» туротрасли

В настоящее время из первой очереди курортов горнолыжного кластера наиболее близок к эталонному курорт «Архыз». Он реализуется за счет государственных средств и вложений частных инвесторов. До 2025 года сумма частных инвестиций достигнет около 20 млрд рублей. К этому времени, по прогнозам, ежегодный поток туристов на курорт достигнет более 680 тыс. человек. Обслуживать туристов будут более 2700 человек, для которых на курорте будут созданы новые рабочие места.

Почти такое же количество туристов сможет принимать через семь лет и курорт «Эльбрус» — около 650 тыс. человек в год. Число новых рабочих мест, созданных здесь, составит более 1200. Третий курорт из первой очереди северокавказского туркластера — «Ведучи» в Чечне — к 2025 году сможет принимать до 90 тыс. туристов. За семь лет частные инвестиции в курорт составят 13 млрд рублей. Будет создано до 700 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, побывавший на курорте «Архыз» в марте 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев проинспектировал площадки и инфраструктуру и остался доволен увиденным. Он отозвался об «Архызе» как о современном курорте, на котором «и покататься на лыжах можно, и просто отдохнуть».

Читайте также: «Горнолыжные курорты Кавказа окупятся при 350 тыс. туристов в год»