Министр финансов США призвал к осторожности с санкциями против России
Вашингтон, 11 апреля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что Вашингтону следует проявлять осторожность при введении новых санкций в отношении России. Об этом он заявил 11 апреля, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.
«Санкции — это очень мощный инструмент. Нам следует применять его крайне осторожно и вдумчиво», — сказал он.
6 апреля министерство финансов США объявило об очередном расширении санкций против России. В чёрный список были включены ещё 38 российских физических и юридических лиц — бизнесмены и высокопоставленные чиновники, фигурировавшие в опубликованном ранее «кремлёвском списке» Вашингтона.
10 апреля в базе документов конгресса появился законопроект, предусматривающий целый пакет санкций в отношении государственного долга России и ряда российских банков.
Речь идёт о введении полного запрета на любые операции с российским госдолгом для физических и юридических лиц США, а также запрета на операции и сделки с рядом российских кредитно-финансовых организаций.
Отметим, что Стивен Мнучин ещё в феврале заявлял, что Вашингтону не следует расширять санкции на суверенный долг России и связанные с ним производные ценные бумаги, так как это может привести к негативным последствиям для глобального финансового рынка и американских инвесторов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что санкционная политика США имеет «крайне непредсказуемый характер», и потому Москва не исключает и варианта расширения санкций на российский госдолг. По его словам, российской стороне в таких условиях «приходится быть постоянно начеку».