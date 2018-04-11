Вашингтон, 11 апреля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что Вашингтону следует проявлять осторожность при введении новых санкций в отношении России. Об этом он заявил 11 апреля, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.

Pixabay.com Пора остудить пыл

«Санкции — это очень мощный инструмент. Нам следует применять его крайне осторожно и вдумчиво», — сказал он.

6 апреля министерство финансов США объявило об очередном расширении санкций против России. В чёрный список были включены ещё 38 российских физических и юридических лиц — бизнесмены и высокопоставленные чиновники, фигурировавшие в опубликованном ранее «кремлёвском списке» Вашингтона.

10 апреля в базе документов конгресса появился законопроект, предусматривающий целый пакет санкций в отношении государственного долга России и ряда российских банков.

Речь идёт о введении полного запрета на любые операции с российским госдолгом для физических и юридических лиц США, а также запрета на операции и сделки с рядом российских кредитно-финансовых организаций.

Отметим, что Стивен Мнучин ещё в феврале заявлял, что Вашингтону не следует расширять санкции на суверенный долг России и связанные с ним производные ценные бумаги, так как это может привести к негативным последствиям для глобального финансового рынка и американских инвесторов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что санкционная политика США имеет «крайне непредсказуемый характер», и потому Москва не исключает и варианта расширения санкций на российский госдолг. По его словам, российской стороне в таких условиях «приходится быть постоянно начеку».