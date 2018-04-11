Краснодар, 11 апреля, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Как минимум к пяти-шести членам команды Дмитрия Медведева накопились очень серьезные вопросы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал, комментируя итоги отчета правительства РФ за шесть лет, заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края, член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса, доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев во время выступления в Государственной Думе

Как сообщало ИА REGNUM, отчет депутатам Государственной думы о работе правительства Российской Федерации за последние шесть лет представил 11 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев.

«У меня, как и у многих жителей страны, при всем оптимистичном настрое доклада возникает много вопросов, — отметил Валерий Касьянов. — Потому что и ход экономического развития, и все экономические реформы, которые проводятся, идут очень медленно. Понятно, что международная обстановка и прочие обстоятельства не позволяют ускорить процесс. Но мы же говорим: мы добились двух процентов, вот идем к 3−4%, а в действительности — этого не видно. В действительности — развитие пробуксовывает и сопровождается какими-то оговорками. А фантазировать бесконечно невозможно, можно впасть в виртуальную реальность. Такой виртуальной реальности у нас было достаточно в советский период, когда люди от одного съезда к другому получали надежду, что это будет, то построят, вот это введут. Вот этот призыв к улучшению — он чувствуется и в отчете. И при этом все выверено, обоснованно, статистические выкладки — объективны, и, что греха таить, чувствуется, конечно: правительство подготовилось основательно».

«Что касается перспектив, я все-таки думаю, что и президент, и команда, которая сегодня формируется, должны быть нацелены на то, чтобы все люди в стране увидели реальный ход событий, реальные цели, реальные рубежи. Они должны быть очень четко и лаконично обоснованы», — отметил Валерий Касьянов.

По мнению эксперта, особое внимание нужно уделить майским указам, которые «уже несут оттенок негатива»: нужно разобраться, почему не получилось, что нужно делать, чтобы подобных вещей не происходило.

«До 7 мая не так много времени. И я думаю, как раз сейчас идет разговор о составе команды. Я подразумеваю, что перед президентом лежат условно несколько папок с командами, которые можно хоть сегодня брать. Прежняя команда, мне кажется, несколько подвыработалась. Без свежей крови, без новых идей эта команда приелась, хотя и нельзя так говорить. Минимум к пяти-шести членам этой команды есть очень серьезные претензии, и если глава правительства это понимает — это хорошо, но если он отстаивает позицию сохранения всей команды, тогда это неправильно», — высказал мнение собеседник агентства.