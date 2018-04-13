Астана, 13 апреля, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Как показывают результаты последних социологических исследований, ситуация с трудоустройством молодежи в Казахстане становится тревожной. Какие риски видны на этом направлении и какие проблемы необходимо решить в ближайшем будущем, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Марат Шибутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Будущее Казахстана

Четверть населения Казахстана составляют люди в возрасте от 14 до 29 лет, именно они возьмут на свои плечи основную нагрузку по индустриализации казахстанской экономики. Но готовы ли они к этому психологически? Сумма исследований дает довольно проблемный портрет современного молодого казахстанца. В его жизненных приоритетах причудливо сопрягаются традиционализм и эгоизм, желание зарабатывать и отсутствие внутренней потребности к творческой работе, надежда на старших и слабое представление о собственной роли в своей жизни. Потребности молодого казахстанца часто ограничиваются смартфоном с подключением к интернету, а любовь к учебе отсутствует.

При таких условиях понятны жалобы казахстанских работодателей, которые подолгу не могут найти сотрудников для своих компаний и, что еще тревожнее, не могут задержать на своих местах молодежь, которая способна бросать работу, не пришедшуюся по душе. А ведь, возможно, на подходе вступление Узбекистана в ЕАЭС, в случае чего рынок труда Казахстана может быть «атакован» энергичными и согласными на достаточно жесткие условия контракта работниками.

Можно ли как-то помочь казахстанской молодежи найти себя, читайте в статье: Экономическое будущее Казахстана под угрозой: трудовые перспективы молодежи

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