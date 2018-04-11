Симферополь, 11 апреля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Новый терминал международного аэропорта Симферополь начнёт принимать первые рейсы со следующей недели, 16 апреля, а сегодня тестировали местные жители. Об этом журналистам 11 апреля во время дня открытых дверей рассказал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Фасады нового аэропорта: так здание выглядело в ноябре 2017 года

«16 апреля в 08:00 все рейсы переводятся из старого терминала в новый. Сегодня готовность всех служб нового терминала к приёму и отправке первых пассажиров проверяли порядка 400 волонтеров: студенты крымских вузов, представители СМИ и блогеры, а также рядовые крымчане», — отметил Лаптев.

По его словам, власти республики сейчас обсуждают судьбу старого терминала.

«Там останется несколько объектов инфраструктуры, которые занимаются обслуживанием рейсов деловой авиации и государственной», — уточнил специалист.

По словам начальника службы перевозок аэропорта Ирины Корзоватых, приглашённые крымчане не просто участвовали в обычной экскурсии по терминалу, а проходили определённые испытания, чтобы помочь руководству воздушной гавани подготовиться к открытию и максимально учесть все пожелания пассажиров.

«Нам очень полезны отзывы волонтёров по навигации, по информированию в терминале», — подчеркнула она.

Напомним, строительство нового терминала в Симферополе площадью более 78 тысяч квадратных метров началось в мае 2016 года, а его фактическое строительство было завершено в декабре 2017-го.

Новый аэрокомплекс готов к обслуживанию около семи миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до 10 миллионов. В эксплуатацию также введут отремонтированную удлинённую в рамках ФЦП развития Крыма взлётно-посадочнаую полосу с новыми рулёжными дорожками.

Помимо этого симферопольский терминал является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма. Государство реализует его совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС: 30% средств привлечены за счёт инвесторов, ещё 70% — за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля Республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут пулу инвесторов.

К началу курортного сезона в администрации Симферополя обещают запустить в сторону аэропорта минимум шесть маршрутов общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сроки строительства подъездной дороги к новому аэровокзальному комплексу международного аэропорта «Симферополь», который предположительно должны открыть в мае, сорваны.

«По вине подрядчика (компания «Крым-Элит-Строй») сорваны сроки сдачи в эксплуатацию подъездной дороги к комплексу. Этот важный объект будет сдан до 15 апреля. Провинившийся подрядчик больше не получит заказов на территории Крыма», — отметил глава региона.