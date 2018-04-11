Вильнюс, 11 апреля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Эксперты международной компании Pöyry Management Consulting сегодня, 11 апреля, представили исследование относительно обеспечения долгосрочных поставок СПГ в Литву и деятельности самого терминала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Portofklaipeda.lt Порт Клайпеды

Выводы исследования, которое обошлось в почти 150 тыс. евро, распространило министерство энергетики Литвы. В этом исследовании была рассмотрена потребность в поставке СПГ после 2024 года, в аспекте затраты-выгоды были проанализированы экономические наиболее выгодные альтернативы обеспечения такой поставки.

Как заявили в министерстве, исследование показало, что терминал СПГ и после 2024 года будет приносить Литве экономическую пользу». Однако, судя по самим выводам документа, эта польза только в том, что терминал станет неким конкурентным инструментом, который «не даст монополии «Газпрому».

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Эксперты выполнили анализ затраты-выгоды, чтобы оценить, каким будет экономически наиболее оптимальное решение для обеспечения долгосрочных поставок СПГ. Оценивались три возможные альтернативы: приобретение терминала СПГ после 2024 года, продление договора об аренде на 10 или 20 лет.

«Исследование показало, что терминал СПГ после 2024 года будет создавать экономическую пользу для Литвы и региональных потребителей газа. Будучи надежным альтернативным источником газа, терминал СПГ будет гарантировать конкуренцию на газовом рынке и будет способствовать энергетической безопасности страны», — заявили в министерстве.

«Анализ консультантов показал, что терминал СПГ в Клайпеде как сейчас, так и после 2024 года будет играть роль эффективного инструмента давления на цены на газ. Не менее важно, что любой выбранный сценарий относительно долгосрочной поставки СПГ после 2024 года — будет это выкуп или аренда — позволит сократить издержки содержания терминала для потребителей уже в ближайшие годы», — сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

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«Результаты проведенного исследования подтверждают, что терминал СПГ эффективно гарантирует конкуренцию на газовом рынке в регионе и создает возможности поставлять потребителям газ в Литве по лучшим ценам, которые в актуальное время установились на мировом рынке. С 2015 года в Литве устанавливается цена на газ, соответствующая среднему показателю ЕС, — это одно из главных последствий деятельности терминала. Когда у нас есть результаты анализа экспертов, мы перейдем во второй этап, цель которого — представить акционерам хорошо экономически взвешенное и ответственно оцененное предложение относительно технического решения, которое лучше всего будет соответствовать интересам страны, акционеров и самой компании Klaipėdos nafta», — говорит глава оператора нефтяного терминала и терминала СПГ Миндаугас Юсюс.

Как утверждается в исследовании, если не будут гарантированы долгосрочные поставки СПГ в Литву, возникнет риск, что не будет гарантирована достаточная конкуренция между поставщиками и конкурентное давление на цены на газ, продаваемый доминирующим поставщиком.

«Терминал СПГ снижает риск относительно возможностей доминирующего в регионе поставщика «Газпром» злоупотреблять доминирующим положением на рынке и необоснованно поднимать цены на газ для потребителей. Подсчитывается, что без терминала СПГ в Литве «Газпром» мог бы увеличить тарифы на продаваемый в регионе газ на 11%-20%. По мнению экспертов, согласно самым консервативным подсчетам, только из-за более низких цен на газ польза Литве, создаваемая терминалом СПГ, после 2024 года составляла бы 20−60 млн евро ежегодно, в зависимости от работающей в то время модели регионального рынка», — считают в минэнерго Литвы.

Экономическая польза терминала СПГ оценивалась с перспектив трех рынков — литовского рынка, рынка трех стран Прибалтики и общего рынка стран Прибалтики и Финляндии.

Во время анализа были оценены возможности и риск в случае всех трех сценариев относительно обеспечения долгосрочных поставок СПГ. По словам экспертов, выкупив терминал, «Литва получает возможность гибко реагировать на неожиданно изменившиеся обстоятельства, например, изменения потребления природного газа». Такой гибкости не было бы, если бы терминал СПГ арендовался.

В исследовании утверждается, что после прокладки газопровода между Литвой и Польшей (GIPL) ситуация с безопасностью поставки улучшится, «но одного GIPL будет мало для обеспечения конкурентоспособного уровня цен». Анализ также показал, что безопасность поставки и эффективная конкуренция между поставщиками может обеспечиваться, только когда доступны как минимум два альтернативных источника российскому газу — терминал СПГ и GIPL.

Независимый экспертный анализ будет представлен правительственной Комиссии по инфраструктуре, которая предусмотрит дальнейшие шаги. Окончательное решение относительно будущего терминала СПГ примет правительство. Как предусмотрено в плане реализации мер программы правительства, это будет сделано до конца 2018 года.