Москва, 11 апреля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Послание президента США Дональда Трампа поразило главу комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева «демонстративным легкомыслием».

Эльсуорт Келли. Ковбой. 1958

«Действительно страшно, когда понимаешь, в руках каких людей находится самый большой в истории военный арсенал на планете. А готовность его применить на абсолютно фейковом основании — тем более повод для серьезного разговора в Совбезе ООН и на всех других международных площадках», — отметил Косачёв в соцсети.

Те, кто называет сирийского президента «животным», сами всё больше напоминают одного известного персонажа фауны с гранатой, которое не в состоянии реально оценивать последствия своих действий, указал он.

«Речь идет, на минуту, об атаке на суверенное государство, о действиях, подпадающих под общепринятое определение агрессии. Даже союзники США, включая весьма легко обращающуюся с доказательствами Великобританию, на каком-то этапе «притормозили», понимая, чем грозит ракетная атака по такому сомнительному и не расследованному поводу, как «шоу белых касок» в Сирии», — рассуждает он.

По мнению сенатора, США нужен триумфальный «камбэк» в Сирию, и очень «кстати» последовала химическая атака, бессмысленная для Дамаска, но вполне к месту для боевиков и для Вашингтона.

«И самое опасное, что там сейчас объективно нет адресата, к чьему разуму можно было бы взывать, чтобы удержать от рокового шага. «Шутник» Трамп с его «хорошими ракетами» и его ястреб-советник Болтон явно не те, кто отличается здравомыслием, когда речь заходит о том, чтобы поиграться с «гранатой», — заключил Косачев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Трамп призвал Россию готовиться к удару США по Сирии новым вооружением. «Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и «умных». Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием», — написал Трамп в Twitter.