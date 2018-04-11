Воронеж, 11 апреля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Свыше ста лёгких транспортных самолётов Ил-112В воронежского производства планирует приобрести министерство обороны РФ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, 11 апреля заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов 11 апреля на заседании на межведомственной рабочей группы по вопросам развития военно-транспортной авиации, которое прошло на базе Воронежского авиазавода.

Allocer Макет самолёта Ил-112

«В рамках госпрограммы вооружения до 2025 года было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолёты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше ста самолетов в общей сложности мы будем закупать», — сказал Юрий Борисов.

Ил-112В, первый опытный экземпляр которого собирают в настоящее время специалисты Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), планируется на замену самолётов Ан-24, Ан-26. В ближайшие десять лет в связи с завершением срока эксплуатации будут выбывать, как сообщается, «сотни транспортных самолетов».

Между тем есть потребность и в среднем военно-транспортном самолёте, который сейчас находится в разработке. На совещании отмечалось, что Минобороны России намерено постепенно заменить самолеты всех классов военно-транспортной авиации. Так, по словам Борисова, сегодня необходима замена тяжёлых Ил-76 и сверхтяжёлых Ан-124, которые на данный момент являются основными самолётами военно-транспортной авиации. В этой связи предполагается обсудить вопрос поддержания этого парка в работоспособном состоянии и постепенную замену на новые самолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. Сборка первого новейшего российского легкого транспортного самолета ведется в Воронеже — накануне, 11 апреля, опытный образец подключили к электропитанию, что позволит приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем.

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Первый полет Ил-112В, изначально запланированный еще на середину 2017 года, теперь ожидается до конца 2018-го. Точные сроки пока не называются.