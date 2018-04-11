Москва, 11 апреля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что творческим людям нужна трагедия, и указал на то, что «мы же не можем у себя в стране кого-то бомбить, сажать снова и что-то делать», передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

«Я вас уверяю, мозги хорошо заработают, если сидят в лагерях. Достоевский почему хорошо писал великие свои произведения? Десять лет каторги. Солженицын хорошо писал почему? Десять лет в лагерях. Сейчас почему нет нормального писателя? Давайте посадим, через десять лет выпустим — сразу будут эпохальные произведения», — заявил Жириновский в ходе отчета главы правительства Дмитрия Медведева.

«Творческим людям нужна трагедия», — уверен депутат Госдумы. «Но мы же не можем у себя в стране кого-то бомбить, сажать снова и что-то делать», — подчеркнул парламентарий.