Вашингтон, 11 апреля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. О готовности запустить ракеты по объектам в Сирии заявил 11 апреля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Свое послание он адресовал России ввиду того, что ранее посол РФ в Ливане Александр Засыпкин объявил о готовности сирийских и российских военных сбивать все ракеты, которые будут выпущены американскими военными. При представитель России допустил, что по американским площадкам могут быть нанесены ответные удары.

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«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, приготовься, ибо они полетят — славные, новые и «умные»!» — написал Трамп.

Он добавил, что Москве «не следует выступать партнером животному, которое убивает людей и наслаждается этим». Под «животным» американский президент, вероятно, подразумевал президента Сирии Башара Асада, которого ряд западных стран обвиняет в причастности к якобы имевшим место атакам с использованием химического оружия.

Добавим, что по приказу Пентагона к берегам Сирии выдвинулась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. В составе группировки находится атомный авианосец, ракетный крейсер и четыре ракетных эсминца, а также корабли сопровождения. По пути следования к военной эскадре присоединится фрегат военно-морских сил Германии.

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Столь решительные военные маневры американское руководство объясняет необходимостью «возмездия» сирийским властям, которые якобы распорядились об использовании химоружия в городе Дума. Никаких доказательств выдвинутым обвинениям ни США, ни их партнеры не предоставили.