Лондон, 11 апреля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Крупнейшее международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги российской Объединённой компании «Русал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Агентство Moody's minval.az

Отмечается, что до процедуры отзыва кредитный корпоративный рейтинг «Русала» соответствовал уровню «Ва3», а рейтинг вероятности дефолта находился на уровне «Ва3-PD» — с позитивным прогнозом.

«Агентство решило отозвать рейтинги по причинам делового характера», — говорится в сообщении на сайте Moody's.

Следует отметить, что после включения совладельца компании «Русал» Олега Дерипаски в очередной «чёрный список» американской администрации, ценные бумаги рухнули в цене на биржах как в США, так и в России. В самом «Русале» не исключили возможности технических дефолтов и попросили покупателей расплачиваться в евро, а не в долларах США.

Добавим, Лондонская биржа металлов на сегодняшний день временно прекратила торговлю продукцией компании.

Читайте также: Лондонская биржа металлов прекращает торги алюминием «Русала»

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), миллиардеры из России за сутки 9 апреля потеряли более $15 млрд из-за введения Минфином США нового пакета санкций.

По итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке, Олег Дерипаска за сутки 9 апреля потерял $905 млн. Котировки «Русала» обрушились более чем на 50%.

Читайте также: «Сложно, но мы прорвемся»: пресс-служба «Русала» о положении дел в компании