Moody's отозвало рейтинги «Русала» «по причинам делового характера»
Лондон, 11 апреля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Крупнейшее международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги российской Объединённой компании «Русал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Отмечается, что до процедуры отзыва кредитный корпоративный рейтинг «Русала» соответствовал уровню «Ва3», а рейтинг вероятности дефолта находился на уровне «Ва3-PD» — с позитивным прогнозом.
«Агентство решило отозвать рейтинги по причинам делового характера», — говорится в сообщении на сайте Moody's.
Следует отметить, что после включения совладельца компании «Русал» Олега Дерипаски в очередной «чёрный список» американской администрации, ценные бумаги рухнули в цене на биржах как в США, так и в России. В самом «Русале» не исключили возможности технических дефолтов и попросили покупателей расплачиваться в евро, а не в долларах США.
Добавим, Лондонская биржа металлов на сегодняшний день временно прекратила торговлю продукцией компании.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), миллиардеры из России за сутки 9 апреля потеряли более $15 млрд из-за введения Минфином США нового пакета санкций.
По итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке, Олег Дерипаска за сутки 9 апреля потерял $905 млн. Котировки «Русала» обрушились более чем на 50%.
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