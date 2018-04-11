Вильнюс, 11 апреля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Какое бы решение относительно будущего терминала СПГ после 2024 года не представило министерство энергетики правительству, оно всё равно не уменьшит финансовую ношу для потребителей газа, пишет литовское издание Lietuvos žinios, которое в своём материале, по сути, констатирует — проект терминала провалился и стал неподъёмной ношей для страны, а власти все расходы попросту перекинули на плечи рядового жителя. ИА REGNUM перевело публикацию литовской газеты на русский язык и публикует её сегодня, 11 апреля, полностью:

Оноре Домье. Вечное бремя (фрагмент). 1869

«По мнению экспертов, любое решение — выкупить у норвежцев судно-хранилище Клайпедского терминала СПГ или арендовать его еще 10 или 20 лет — не изменит очевидного факта, что модель строительства, эксплуатации и финансирования терминала в принципе не изменится.

Литва ориентируется на зеленую энергетику, поэтому чем меньше будет использоваться природный газ, тем больше налогов за газовую инфраструктуру придется платить потребителям газа. Эксперты подозревают, что чиновники могут «кормить» иностранных экспертов нереальными числами. Потребление газа в стране сокращается, поэтому ноша содержания терминала СПГ увеличивается для потребителей газа — за последние три года налог на СПГ, который платят предприятия, потребляющие газ, вырос чуть ли не на 19 млн евро — от 70 млн евро в 2015 году до почти 89 млн евро в 2017 году. Около четверти этих средств составляют торговые потери компании Litgas, торгующей газом. Самый большой налог на СПГ платит крупнейший потребитель газа в Литве йонавский завод азотных удобрений Achema.

Президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас говорит, что заботиться о том, что делать с созданной газовой инфраструктурой, должен ее владелец — государство. «Но в Литве проблема заключается в том, что риск содержания инфраструктуры возложен на плечи потребителей. Если работала бы нормальная модель и содержание инфраструктуры было бы заботой ее владельца или управляющего, никаких проблем бы не возникало. Но была выбрана такая модель строительства и финансирования терминала СПГ, что весь риск, возникающий из-за сокращения потребления газа, ложится на плечи потребителей», — сказал Шиленас. По его словам, созданная по ошибке или необдуманная модель строительства, финансирования и содержания терминала СПГ обуславливает нынешние печальные последствия.

Как писало издание Lietuvos žinios, правящие круги не находят решения, как при сокращении потребления газа соответствующе не увеличивать расходы за содержание терминала СПГ для оставшихся промышленных предприятий, которые всё еще используют природный газ. Расходы этих предприятий на содержание Клайпедского терминала СПГ, гарантирующего энергетическую независимость, с начала этого года увеличиваются более чем на четверть. Примерно на столько же вырос налог и в начале 2017 года. По мнению Шиленаса, складывается безвыходное положение.

«Искусственное стимулирование потребления газа — полный абсурд. Отказываться от газовой инфраструктуры, я считаю, также было бы неправильно. Правду говоря, любое решение так или иначе затронет потребителей газ», — сказал он.

В представленной сейме Национальной стратегии энергетической независимости утверждается, что будут предприняты попытки снизить стоимость содержания инфраструктуры передачи и распределения СПГ и природного газа в Литве, но это довольно декларативное заявление. Шиленас говорит, что возможности сократить эти расходы всего лишь теоретически.

«Может, и есть теоретические возможности, скажем так, если перекинуть их на бюджет. Другими словами, если это вопрос национальной безопасности, а в Литве национальная безопасность финансируется из бюджета, то давайте возложим ношу газовой инфраструктуры не на потребителей, а на бюджет. Но это, в сущности, ничего не решает, потому что в бюджет средства вносят налогоплательщики», — сказал эксперт.

Бизнес согласен с тем, что Клайпедский терминал СПГ законно называют стратегическим объектом, гарантирующим стратегические возможности государства снабжать газом, электроэнергией и теплом. Но сейчас за этот стратегический объект платят только потребители газа. Если это стратегический объект, издержки его покупки и содержания должны быть разделены между всеми, в том числе и между теми, кто потребляет продукты, произведенные при использовании газа, например, электроэнергию. Может, стоит инвентаризировать всех получателей пользы и разделить между ними издержки содержания терминала? Шиленасу это не кажется подходящим выходом.

«Как ни считать, всё равно нужно собрать сумму, необходимую для содержания терминала. А напрямую будут платить все налогоплательщики, или потребители газа, или потребители электроэнергии — это частичное решение, потому что стоимость инфраструктуры от этого не изменится. Это и является главной проблемой», — сказал собеседник.

В проекте энергетической стратегии утверждается, что в 2021 году планируется проложить газопровод между Литвой и Польшей, что позволит использовать Клайпедский терминал СПГ для удовлетворения потребностей не только потребителей стран Прибалтики, но и Польши, а дополнительные доходы от транзита природного газа сокращали для потребителей Литвы ношу содержания инфраструктуры природного газа.

Профессор Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Видмантас Янкаускас сомневается в таких возможностях. «Конкурировать с Польшей будет очень трудно, потому что у нее более крупный терминал СПГ. Была единственная надежда, что остальные две страны Прибалтики согласятся признать Клайпедский терминал региональным, но они в этом не заинтересованы», — рассуждает он.

Янкаускас напомнил, что в 2012 году на средства ЕС было проведено исследование, которое показало, что самым дешевым и надежным вариантом снизить зависимость от российского газа была бы прокладка газопровода из Польши.

«Сейчас мы его в любом случае построим. Когда у нас будет газопровод, латвийцы и эстонцы, наверно, будут еще меньше заинтересованы в присоединении к нашему терминалу, потому что тогда для Латвии и Эстонии надежность поставки еще больше вырастет», — пояснил профессор.

Он считает, что судно-хранилище не стоит больше снимать в аренду, потому что при таких больших расходах Литва может лишиться последнего потребителя газа. «Когда терминал держится на одном крупном потребителе, это очень ненадежно», — сказал он.

Крупнейший потребитель газа в стране завод азотных удобрений и химических проектов Achema покрывает чуть ли не четверть расходов на содержание терминала СПГ, а было время, когда его часть составляла половину финансовой ноши и даже больше.

В 2018 году Achema заплатит за инфраструктуру СПГ 24 млн евро, а всего в этом году планируется собрать 86,7 млн евро. В 2017 году содержание терминала СПГ обошлось компании Achema почти в 20 млн евро из собранных 88 млн евро. В 2013—2014 годах из 30,7 млн евро, собранных государством за терминал СПГ, вклад Achema составил 13,1 млн евро, или 46,5% от всех собранных средств.

Клайпедский терминал СПГ, по мнению Янкаускаса, могли бы спасти работающие на газе электростанции. Он отметил, что если энергетическая система стран Прибалтики будет соединена с энергетической системой Европы только через одну линию LitPol Link, это будет ненадежно, поэтому ее нужно укреплять. «Нужны дополнительные электромощности, а для этого больше всего бы подошли работающие на газе электростанции. Когда и где их строить, нужно договариваться с Латвией и Эстонией», — сказал он.

Янкаускас прогнозирует, что эстонцы упорно придерживаются мнения, что нужны две линии LitPol Link, но Польша с этим не согласится, и в конце концов придется довольствоваться одной линией. Но тогда, по мнению профессора, нужно будет очень серьезно подготовиться к изолированной работе — чтобы все три страны Прибалтики могли работать как один надежный регион, способный в любой момент работать самостоятельно. Янкаускас напомнил о проведенном европейскими экспертами исследовании, которое показало, что если страны Прибалтики соединятся с Европой одной линией, странам Прибалтики вместо 700 мегаватт общей мощности электроэнергии понадобятся 2 000 мегаватт.

«Для этого нужно построить работающие на газе электростанции. Тогда наш терминал не будет такой тяжелой ношей для потребителей», — сказал Янкаускас. Калининградская область недавно построила две работающие на газе теплофикационные электростанции, и она с излишними мощностями готова работать самостоятельно. По мнению Янкаускаса, странам Прибалтики нужно поострить газовые электростанции.

«Если мы «влипли» с этим судном, и если создаются дополнительные меры, как его использовать (строится газораспределительная станция), нужно подумать, как использовать газ «на берегу». Тем более, что газ — экологически подходящее топливо, из-за него не сильно выросли бы налоги, связанные с защитой окружающей среды», — сказал он.

Президент Конфедерации возобновляемых источников энергетики Литвы Мартинас Нагявичюс считает, что такие газовые электростанции работали бы только в режиме ожидания — т. е. производили бы электроэнергию только в случае роста цен на нее, поломки международных соединений и при потребности балансирования ветряных электростанций. «Электростанции, работящие в таком режиме, не израсходовали бы такое большое количество газа, поэтому неясно, откуда берутся прогнозы роста потребления газа, — отметил эксперт. — С другой стороны, если мы начнем увеличивать производство электроэнергии за счет газа, мы не выполним принятые обязательства по смене климата».

Газовое соединение с Польшей должно гарантировать надежную поставку природного газа в Балтийском регионе. Поэтому, по мнению Нагявичюса, проектируются потоки газа в Литву, а не наоборот.

«Тем более, что поляки в открытую заявляют, что оценивают этот газопровод как возможность реэкспортировать природный газ в наш регион. Это полностью противоречит тому, что говорят у нас. Этот газопровод в принципе лишает Клайпедский терминал СПГ статуса проекта, гарантирующего энергетическую безопасность. Таким проектом будет газопровод, который соединит Литву и Польшу. Когда будет проложен газопровод, будет трудно социализировать издержки терминала. Потребуется больше «принуждения», — прогнозирует он.

В октябре 2017 года был объявлен конкурс на покупку услуг независимых экспертов, которые должны были провести анализ издержек и пользы долгосрочного импорта СПГ в Литву. Покупку стоимостью 165 тыс. евро организовал оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipėdos nafta, договор с Poyry Management Consulting Ltd был подписан в ноябре. Как пояснил Lietuvos žinios советник министра энергетики Аурелия Верницкайте, независимый экспертный анализ должен был ответить на два главных вопрос. «Первый — если учитывать экономическое значение и значение безопасности поставки, целесообразно ли Литве в аспекте безопасности поставки и экономическом аспекте содержать свой терминал СПГ после 2024 года? Второй — какое экономически самое оптимальное решение, гарантирующее доступ участников литовского газового рынка к международным рынкам СПГ?» — сказала она.

Консультантам нужно было оценить экономическую, социальную и финансовую пользу, которую принесет решение импортировать СПГ в течение длительного периода, проанализировать альтернативы решения долгосрочного импорта СПГ в отношении издержек и пользы в разные периоды и для разных решений импорта. Анализ проводился в два этапа, а общая стоимость договора достигала 165 тыс. евро.

«Оценки, выполненные на первом этапе исследования независимых консультантов, показали, что терминал СПГ приносит и будет приносить после 2024 года пользу Литве. В марте был закончен второй этап исследования, во время которого консультанты выполнили детальный анализ издержек и пользы относительно долгосрочного обеспечения безопасности поставки СПГ», — сказал советник министра.

11 апреля консультанты Pöyry Management Consulting вместе с представителями Министерства энергетики и Klaipėdos naftа представят результаты независимого исследования и рекомендации экспертов.

«Этот анализ будет публично представлен, с учетом его результатов будут подготовлены конкретные предложения правительству», — сказала Верницкайте.

Нагявичюс прогнозирует, что иностранные эксперты будут пытаться обосновать, что потребление газа в стране будет расти. «Мне очень интересно, как они это обоснуют. Подозреваю, что они будут ссылаться на предпосылки министерства энергетики, основанные на проекте Национальной стратегии энергетической независимости. Хотя абсолютно неясно, чем обосновывается прогнозируемый в стратегии рост потребления газа», — говорит эксперт.

По его мнению, лица, подготовляющие стратегию, сознательно манипулируют числами, связанными с потреблением газа, и притягивают их к имеющейся инфраструктуре. «Такое впечатление, будто мы с самого начала установили, что нужен газ, а потом уже рисовали таблички», — сказал Нагявичюс.

Если бы Литва реально прогнозировала бы уменьшение потребления газа, по мнению эксперта, нужно было бы сокращать постоянные издержки газовой инфраструктуры.

«Выкуп судна-хранилища увеличит эти издержки», — сказал он. После 2024 года, когда закончится договор об аренде судна-хранилища Independence с норвежской компанией Hoegh LNG, по мнению Нагявичюса, можно было бы его выкупить и увеличить издержки или отказаться от него и сократить издержки. «Можно было бы выставить терминал на аукционе — если кто-то захочет выкупить его у норвежцев, пусть берут, но без гарантий государства покрывать расходы. В таком случае можно было бы проверить, нужен ли Литве терминал. Если бизнес подсчитает, что он коммерчески выгоден и на нём можно будет заработать — он купит его. Но если он подсчитает, что будут одни убытки — желающих не будет. Тогда мы будем знать, что он не нужен — без каких-либо заказанных государством анализов», — сказал Нагявичюс.

Президент Литовского института свободного рынка Шиленас не осмелился советовать, что делать с терминалом СПГ после 2024 года. «Всё обуславливает элементарная экономика. Терминал СПГ — часть инфраструктуры. Если кто-то очень много инвестирует в дорогостоящую инфраструктуру, кто-то должен покрывать издержки — иначе не бывает. Сейчас расходы покрывают потребители газа, может, могли бы покрывать все налогоплательщики. Управляющий терминалом не несет никакого риска, даже в том случае, если сокращается потребление газа», — сказал он.

Если бы терминал строил местный или иностранный инвестор, по мнению Шиленаса, издержки не были бы так легко переброшены на плечи потребителей.

«Представьте, что было бы, если бы частное предприятие управляло этим терминалом и заявило бы, что несет убытки, поэтому попросило бы потребителей покрыть их. Наверное, поднялся бы шум. Поскольку терминалом управляет государственное предприятие — никакого шума нет», — рассуждает Шиленас.

Какой урок мы можем вынести из этой неудачной инвестиции? «Нужно смотреть на два шага вперед. Строительство терминала или АЭС — самая легкая часть инвестиционного проекта. Сама сложная — добиться, чтобы оборудование было экономически обосновано. У нас самая сложная часть решена просто: за всё платят потребители. Не стоит так поступать в будущем», — сказал он.

Янкаускас считает, что Литве точно не нужно выкупать терминал у норвежцев по окончанию срока действия договора. «Вновь вложить большие деньги и получить большой корабль, когда, возможно, он будет не нужен. Для нас, потребителей, это очень большая ноша», — считает он».