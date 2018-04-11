Москва, 11 апреля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России состоится 7 мая. Об этом 11 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Инаугурация

Отвечая на вопрос о том, является ли 7 мая окончательной датой, на которую назначена инаугурация, представитель Кремля ответил утвердительно.

Ранее о том, что вступление вновь избранного президента в должность состоится 7 мая, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. После инаугурации правительство в полном составе должно уйти в отставку, после чего глава государства сформирует его новый состав.

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Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы прошли в России 18 марта. В голосовании приняли участие 67,54% избирателей. В поддержку действующему главе государства Владимиру Путину высказались более 56,4 млн человек — 76,69% избирателей, пришедших на участки.

Согласно опросам, предвыборная кампания и сами выборы стали самым запоминающимся событием марта 2018 года — так считают 70% граждан. Гораздо менее жителей России занимали «дело Скрипаля» и связанный с ним дипломатический скандал, введение новых антироссийских санкций и бойкотирование ЧМ-2018 в России (15%).

Еще 8% респондентов запомнились другие события, связанные с Владимиром Путиным — выход фильма про него и его выступление перед Федеральным собранием 1 марта.

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