Москва, 11 апреля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Одним из важных показателей развития России председатель правительства страны Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме РФ с отчётом, назвал первые пуски с космодрома «Восточный» в Амурской области. Премьер обещал найти причины неудачного полёта ракеты-носителя и обещал, что ситуация будет исправлена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роскосмос Восточный причал

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Дмитрий Медведев напомнил, что в Амурской области была построена первая очередь космодрома «Восточный», в апреле 2016 года произошёл первый исторический пуск ракеты-носителя с тремя спутниками. Сейчас начинается строительство второго стартового стола.

«Здесь не всё проходило гладко, вы знаете, — отметил премьер-министр, имея в виду неудачный запуск ракеты-носителя в ноябре 2017 года. — Конечно, мы занимаемся анализом возникающих проблем. Обязательно должны быть найдены причины и сделано всё, чтобы эту ситуацию исправить. Несмотря на различные проблемы, космодром «Восточный» ещё раз подтвердил, что Россия входила, входит и будет входить в элиту стран, которые осваивают космос».

Как сообщало ИА REGNUM, стартовавшая 28 ноября с «Восточного» ракета-носитель «Союз-2.1б» упала вместе со спутниками в океан. Аппарат должен был доставить на орбиту российский спутник «Метеор-М» и ещё 18 малых космических аппаратов, но запуск оказался неудачным из-за «непрогнозировавшегося поведения разгонного блока «Фрегат» после его отделения от ракеты-носителя».

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Напомним, строительство космодрома сопровождалось хищением 1,3 млрд рублей. Четверо виновных в этом руководителей и сотрудников Волго-Вятской строительной компании приговорены к штрафам в 1—1,5 млн рублей и лишению свободы на срок от 4,5 до 8 лет.