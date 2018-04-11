Пекин, 11 апреля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Китай дал согласие на обучение своих граждан в православных семинариях и академиях Русской православной церкви, сообщает KATHPRESS. В 2014 году — впервые за 60 лет — для служения в Китае были рукоположены новые клирики-китайцы: священник Анатолий Кун и диакон Александр Юй.

Анна Анчер. Миссионер. 1903

Новое и более всеобъемлющее соглашение было подписано в начале апреля в Пекине председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом (Алфеевым) и Государственным управлением КНР по делам религий (ГУДР). Оно позволит большему числу китайцев учиться в российских православных семинариях и академиях.

Ранее ОВЦС информировал, что 22 марта 2018 года в Пекине прошло шестое заседание российско-китайской рабочей группы по контактам и сотрудничеству в религиозной сфере. Сопредседателями выступили митрополит Иларион и заместитель начальника ГУДР Чжан Яньтун. Был затронут широкий круг тем, касающихся сотрудничества России и Китая в религиозной сфере, в том числе вопросы подготовки китайских православных студентов в духовных школах РПЦ.

Как отмечало ИА REGNUM, в КНР образованная Московским патриархатом Китайская православная церковь в конце 1960-х годов практически прекратила свое существование и де-факто не восстановлена. По словам протоиерея Дионисия Поздняева, православные общины Китая в силу исторической связи опираются прежде всего на РПЦ, однако «для китайских властей сейчас самая большая сложность — понять, в какой мере и в какой форме они готовы допустить необходимую для нормализации православной жизни в Китае помощь со стороны РПЦ».