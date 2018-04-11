Ереван, 11 апреля, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Депутаты от оппозиционной фракции «Елк» Национального Собрания Армении сегодня, 11 апреля, устроили на заседании парламента своеобразную агитацию к митингу, который 13 апреля собираются провести в Ереване несколько оппозиционных сил, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании парламента Армении

Они хотят не допустить, чтобы Серж Саргсян, который до 9 апреля десять лет занимал пост президента, стал премьер-министром, и согласно новой Конституции сконцентрировать в своих руках всю полноту власти.

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Депутат Арарат Мирзоян призвав граждан Армении 13 апреля прийти на площадь Свободы в Ереване зажег две петарды. К нему присоединилась Лена Назарян.

«Свободные граждане Республики Армения. Пришло время, когда мы можем предотвратить очередной — третий срок правления Сержа Саргсяна, покончить с правлением Республиканской партии Армении и создать Армению нашей мечты. Для этого необходимо, чтобы вы 13 апреля в 18:30 пришли на площадь Свободы, где мы вместе зажжём наш факел свободы», — заявил Мирзоян.

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