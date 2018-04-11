Ереван, 11 апреля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. 11 апреля в ходе заседания парламента Армении депутаты от оппозиционного блока «Выход» Арарат Мирзоян и Лена Казарян, подойдя к трибуне для выступлений в зале для пленарных заседаний, зажгли цветные дымовые шашки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Aravot.am В зале парламента Армении

При этом Мирзоян призвал всех граждан собраться 13 апреля на площади «Свободы» в Ереване на акцию против «третьего» срока президентства Сержа Саргсяна и зажечь факелы свободы. Для наглядности парламентарии зажгли дымовые шашки непосредственно в зале. На это ведущий заседание вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов лишь отметил, что «шоу не удалось» и указал проветрить помещение для продолжения работы парламента.

Парламентский блок «Выход» пытается организовать гражданское движение против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении, считая премьерство его третьим президентским сроком.