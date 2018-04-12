Санкт-Петербург, 12 апреля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» выпустило графический роман «Однастория» итальянского художника Джипи. В одной книге автор объединил две истории о красоте и хрупкости, о человеческих слезах и надежде, о падении в бездну и подъеме из неё.

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса «Однастория» Джиппи

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса «Однастория» Джиппи

Несмотря на название, «Однастория» содержит в себе две сюжетные линии. Поначалу кажется, что они параллельны друг другу, однако в финале объединяются в единую прямую, оправдывая название романа. Один из главных героев — писатель Ланди Сильвано, который на пороге своего 50-летия оказался в жизненном тупике. Второй герой — его прадед, переживший тяготы Первой мировой войны.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса «Однастория» Джиппи

Джипи в необычной манере повествует о судьбах персонажей. Завязка романа сразу вводит читателя в заблуждение, но при этом создаёт интригу, заставляя перелистывать страницу за страницей. То, что изначально казалось крепким узлом из слов и предложений, постепенно расплетается в полноценную историю.

«Я прочитал (просмотрел?) «Однасторию» летом 2014 года, будучи в Италии и ничего не зная про Джипи, как только узнал, что эта книга вошла в шорт-лист главной итальянской литературной премии «Стрега», оказавшись таким образом первым графическим романом в шорт-листе за все время ее существования, — рассказывает переводчик Михаил Визель. — И очень впечатлился его экспрессией и тем, как неожиданно раскрывает этот автор неизбежную в том году для итальянцев тему Первой мировой войны. Я немедленно спросил у директора «Бумкниги» Дмитрия Яковлева, слышал ли он про эту книгу. На что немедленно получил ответ, что конкретно эту еще не знает, но вообще — кто ж не знает Джипи?! А я вот и оказался как раз тем, кто не знает! Так что моё восприятие оказалось совершенно «незамутненным».

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса «Однастория» Джиппи

Напротив — замутнённым — оказалось сознание одного из главных героев. Сильвано страдает шизофренией. Периодически его мысли врываются в текст, вновь запутывая нить повествования и заставляя читателя остановиться и подумать, что имел ввиду автор. Эффект своеобразной замутнённости роману придаёт еще и его графическая составляющая. Иллюстрации, выполненные в жёсткой технике, чередуются с расплывчатой акварелью, тем самым подчёркивая неоднозначность повествования.

«Литературный перевод — это всегда вызов. В данном случае трудностей было две: нарочито неразборчивый почерк, который является одной из особенностей романа. И то, что один из героев часть времени пребывает в сумеречном состоянии сознания. Надо, во-первых, понять, что он имеет в виду, а во-вторых, адекватно передавать», — рассказывает Михаил.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса «Однастория» Джиппи

Несмотря на все сложности и крутые жизненные повороты, герои Джипи находят в себе силы подняться с колен и перелезть через край бездны, в которую завела их судьба. На смену слезам и вечному страху приходит надежда и вера в лучшую жизнь.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса «Однастория» Джиппи

Напомним, Джипи (настоящее имя — Джан-Альфонсо Пачинотти) родился в Пизе в 1963 году. Его графические романы завоевали многочисленные премии, в том числе призы на фестивалях комиксов в Ангулеме, Лукке и Эрлангене. Опубликованная в 2013 году «Однастория» стала первым графическим романом, который вошёл в короткий список главной итальянской литературной премии «Стрега» и тем самым спровоцировал споры о границах литературы.