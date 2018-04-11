Курчатов, Курская область, 11 апреля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В Курской области продолжаются проверки торговых центров и объектов с массовыми пребыванием людей — результаты некоторых из них неутешительны. Одним из объектов проверки стал новый торговый центр «Никольский» в городе Курчатов, на обследование которого вместе с комиссией отправились местные журналисты.

Марина Каширская ИА REGNUM Так должен быть укомплектован пожарный шкаф

ТЦ еще не введен в эксплуатацию, но там работают несколько магазинов и фитнес-клуб, хотя на остальных площадях еще проводятся строительные и ремонтные работы.

В новом торговом центре не нашли огнетушителей, пожарных рукавов, документации на противопожарные системы. Собственника торговых площадей также не нашли. Среди арендаторов единственными, кто подумал о безопасности, стали владельцы спортивного зала — у них в наличии имелся один огнетушитель. Правда, он был всего один, а пожарные шкафы оказались пустыми, как и по всему ТЦ. Сами проверяющие признались, что такого пренебрежения правилами пожарной безопасности не видели еще ни на одном городском объекте.

«В ходе проверки инспекторы обнаружили грубейшие нарушения, которые свидетельствуют о том, что данный торговый центр в нынешнем его виде — опасен для жизни. Выводы прокуратуры ожидаются к следующей неделе… В каком состоянии находится система сигнализации и пожаротушения — непонятно. Арендаторы, согласно подписанным договорам, практически ни за что не отвечают», — сообщил портал «Курчатов ТВ».

По данным администрации Курской области, на территории региона располагается около 200 торговых, торгово-развлекательных, спортивных и культурно-досуговых центров с массовым пребыванием людей, из них примерно 40 являются особо крупными. С 28 марта прокуроры и спасатели обследуют исправность системы пожаротушения на всех объектах, проверяют наличие огнетушителей, планов эвакуации, эвакуационных выходов. Также комиссия проверяет знания сотрудников о порядке действий при пожаре, состояние дорог, проездов и подъездов к зданиям и водным источникам. Сотрудников, не прошедших инструктаж, обещали не допускать к работе, а не соответствующие нормам безопасности ТЦ — закрыть.