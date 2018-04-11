Москва, 11 апреля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Вашингтон использует в Сирии тактику шантажа и военно-политического давления, и ситуация развивается на уровне Карибского кризиса, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Sasha Fujin Весеннее обострение

Ситуация на сирийском направлении развивается по самому худшему сценарию: американцы используют тактику шантажа, военно-политического давления, замешивая все это на режиме санкций.

Дело в том, что представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя уже предупредил, что в случае военного удара по Сирии Россия может ответить. Это, между прочим, беспрецедентный случай: идет балансирование на уровне Карибского кризиса, отступать психологически стороны вряд ли смогут.

Дернулась уже Великобритания — премьер-министр страны Тереза Мэй отказала в поддержке Трампу. Президент Франции Эммануель Макрон заявил, что страна, если и будет принимать участие в операции, то только точечными ударами.

И сейчас обозначена «красная линия»: все будет решать Трамп. Мне кажется, что сейчас наступил момент телефонных переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Что произойдет дальше — трудно сказать. Единственное, можно предположить, что американцы пытаются дестабилизировать ситуацию не только в Сирии, а по линии Сирия — Кавказ — Туркестан и спроецировать дугу нестабильности на территории сопредельных государств. И мне кажется, что это будет Иран.

Ситуация очень тревожная, нужно проявлять бдительность, осторожность и не поддаваться на блеф и шантаж. Думаю, что российское руководство трезво оценивает ситуацию и примет адекватные меры.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил 9 апреля, что примет в течение 24−48 часов решение, применить ли военную силу против властей Сирии.

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Ситуация обострилась после того, как страны Запада вновь обвинили президента Сирии Башара Асада в применении химоружия в Думе (Восточная Гута).

Химатаку в регионе не подтвердили ни сирийские врачи, ни российские военнослужащие. Тем не менее Вашингтон уже направил в район Ближнего Востока ударную группу во главе с атомным авианосцем Harry Truman.