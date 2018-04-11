Москва, 11 апреля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает провести «настоящую амнистию капиталов» и деофшоризацию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Здесь сделать им офшоры, Сахалин им отдать, Калининград им отдать, какой-то остров Русский отдать и Дальний Восток, Крым им отдать, — столько возможностей, чтобы они здесь имели свои закрытые счета, возможность каких-то манипуляций, чтобы деньги работали на нас с вами», — предложил Жириновский.

США расширили санкции, что привело к росту курса доллара и евро, падению акций российских компаний. Правительство разрабатывает меры поддержки отечественного бизнеса, подпавшего под санкции.

В Госдуме 11 апреля состоится отчет Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за шесть лет.