Санкт-Петербург, 11 апреля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Петербургское управление ФАС вынесло предостережение в адрес городского парламента. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве. Речь идет о поправках к закону Петербурга «О ГУПах» — государственных унитарных предприятиях, которые долгие годы вопреки протестам антимонопольной службы получали госконтракты без конкурса.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

После многолетней борьбы с Заксобранием за преференции ГУПам, а также после решений Санкт-Петербургского городского и Верховного судов, статья в прежней редакции была признана недействующей. ЗакС действительно внес поправки в закон, однако, по мнению ФАС, решил «не в полной мере прислушаться к мнению судов».

В частности, как следует из текста поправки, исключительными полномочиями наделяется подведомственный комитету имущественных отношений (КИО) ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН).

В марте этого года управление ФАС по Петербургу установило, что КИО без проведения торгов заключил в 2017 году контракт на оказание услуг с ГУИОН, что нарушает закон о конкуренции. Как следует из решения антимонопольного органа, рынок оказания подобных услуг в Петербурге является конкурентным, и КИО обязан был проводить торги по закону о контрактной системе. Кроме того, ГУИОН и так привлекает в качестве субподрядчика другие фирмы — например, ООО «Мегатэкс» с 1998 по 2018 год. «Что полностью опровергает довод КИО и ГУИОН о том, что только ГУП может оказывать эти услуги», — подчеркивают в УФАС.

Такая поправка приведет к недопущению конкуренции, ее принятие само по себе будет считаться нарушением части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

В УФАС также напомнили петербургским законодателям на указ президента Владимира Путина от 21 декабря 2017, по которому был утвержден Национальный план развития конкуренции и в котором было прописано ограничение создания унитарных предприятий на конкурентных рынках и снижение количества нарушений вдвое к 2020 году.

«Сегодня государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идёт процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела», — процитировали президента в аппарате УФАС, после чего вынесло петербургскому парламенту официальное предостережение «от совершения планируемых действий по принятию проекта закона Санкт-Петербурга в редакции опубликованной поправки».

Глава управления Вадим Владимиров заявил, что принятие поправок пойдет вразрез с Национальным планом развития конкуренции.

Добавим, ФАС пыталась бороться с преференциями петербургских ГУПов с 2011 года, но губернатор и городской парламент упорно сопротивлялись. Норма, которая позволяет это делать и вводит ограничения для остальных компаний, появилась еще в 2007 году при прежней главе города Валентине Матвиенко. ФАС считает это ограничением конкуренции, так как подобная ситуация возможна лишь в сферах, где нет конкурентного рынка, в отличие от тех областей, где петербургские ГУПы по факту являются монополистами — транспорт, гостиницы, информационное обслуживание, техническое обслуживание, ремонт объектов гражданской обороны, инженерные изыскания, строительство и проектирование, содержание мостов, тоннелей, набережных, ритуальные услуги, праздничное оформление.

Впрочем, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказался расторгать контракт на перевозку депутатов городского Заксобрания с ГБАУ «Смольнинское». Иск также подавало городское управление Федеральной антимонопольной службы. Парламент заключил контракт на транспортное обслуживание народных избранников в 2018 году, по традиции, без конкурса с единственным поставщиком.

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Сейчас в Северной столице работают 43 ГУПа, 373 государственных учреждений (ГУ) и одно акционерное общество, подведомственное городской администрации. Так, упомянутое «Смольнинское» возит в Петербурге не только депутатов, но и чиновников. Гостиничным обслуживанием официальных делегаций может заниматься только ГУ «Управление гостиничного хозяйства при администрации аубернатора Санкт-Петербурга», кормить чиновников и депутатов — только ГУП «Комбинат питания «Смольнинский», обеспечивать их связью — исключительно «Информационно-аналитический центр» и «АТС Смольного».

Поправки в закон о ГУПах уже были приняты в первом чтении на заседании городского парламента.