Москва, 11 апреля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Результат голосования в Совбезе ООН беспокоит Россию, в Госдуме предупреждают об опасных последствиях, которые может повлечь фабрикуемый сценарий, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

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Призыв России создать подлинно независимый и беспристрастный рабочий механизм, который помогал бы Совбезу ООН устанавливать ответственных за применение химического оружия в контексте сирийского конфликта, не был услышан.

«Исход голосования в Совбезе ООН по резолюциям о механизме расследования якобы применения химоружия в Сирии лишний раз показывает то, что западная коалиция во главе с США не оставляет попыток реализовать против Дамаска ливийско-иракский сценарий», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Цели Запада далеки от борьбы с международным терроризмом, и главное, что их заботит, — это смена режима Башара Асада любой ценой — ценой откровенной лжи, провокаций и откровенных фейков, говорит парламентарий.

Также тревожат сообщения о приведении в боевую готовность вооруженных сил ряда стран коалиции для возможного нанесения удара по Сирии, равно как и отказ президента Дональда Трампа от визита в Латинскую Америку для того, чтобы «лично руководить ответом США» на мнимую химатаку в сирийской Думе.

«Это крайне негативный сценарий, который и пыталась предотвратить Россия в Совбезе ООН. Мы предупреждали и предупреждаем о самых опасных последствиях, которые может повлечь эта фабрикуемая на наших глазах агрессия против суверенного сирийского государства. Это не может оставить в стороне и его союзников в борьбе с международными террористическими группировками», — заявил Слуцкий.